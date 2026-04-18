Japón y Australia formalizaron este sábado un acuerdo para la entrega de las primeras tres fragatas furtivas que formarán parte de la nueva flota australiana, en un contrato considerado como uno de los mayores hitos de exportación militar japoneses desde la Segunda Guerra Mundial.

El convenio fue suscrito por los ministros de Defensa de ambos países, Richard Marles y Shinjiro Koizumi, y contempla la adquisición de 11 fragatas por parte de Canberra durante los próximos diez años.

Australia desembolsará 10.000 millones de dólares australianos —equivalentes a unos 6.000 millones de dólares estadounidenses— para incorporar la flota, con el objetivo de reforzar su capacidad de fuego de largo alcance y aumentar su capacidad de disuasión frente a China.

Las primeras tres embarcaciones serán construidas en Japón por Mitsubishi Heavy Industries, a partir de una versión modernizada de la fragata Mogami-class frigate. La primera unidad será entregada en 2029, mientras que las ocho restantes serán fabricadas posteriormente en Australia Occidental.

Japón acuerda entrega de fragatas furtivas a Australia en histórico contrato militar -

Australia había escogido el diseño japonés en agosto del año pasado, luego de imponerse a la propuesta alemana Thyssenkrupp Marine Systems y su fragata MEKO A-200.

Uno de los elementos decisivos para la elección fue que las naves japonesas requieren una tripulación de solo 92 personas, casi la mitad de los efectivos que actualmente necesita la flota australiana de fragatas clase ANZAC.

Las nuevas embarcaciones tendrán un alcance de hasta 10.000 millas náuticas, estarán equipadas con misiles antibuque y tierra-aire, y podrán operar helicópteros de combate Sikorsky MH-60R Seahawk. Además, estarán preparadas para misiones antisubmarinas, defensa aérea y protección de rutas marítimas estratégicas en el Indo-Pacífico.

El ministro australiano de Industria de Defensa, Pat Conroy, calificó el programa como “la adquisición más rápida para la Marina Real Australiana en tiempos de paz”.