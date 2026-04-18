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    El libro recomendado: una novela sobre la precariedad rural con los ojos de un perro de carreras

    En su segunda novela, Javier Rodríguez utiliza la figura de un perro corredor para diseccionar la precariedad y la ambición. Un relato de capas superpuestas donde la salvación de un animal se convierte en el último acto de dignidad de un joven trabajador.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Huracán

    Javier Rodríguez

    AdN

    La vida de un perro galgo corredor de carreras llamado Huracán es el motor de la segunda novela del joven escritor nacional Javier Rodríguez. Pero ante todo, es una narrativa enfocada en la decadencia. El dueño del perro, el empresario Francisco Bauer, descubre que el can ha comenzado a entrar en la curva del declive y decide deshacerse de él no sin llevarlo a su última carrera para poder forrarse por última vez gracias al talento corredor del animal. Pero Juan, un muchacho que trabaja en la parcela de Bauer, en Paine, decide que quiere ayudar al can a escapar para evitarle un sufrimiento innecesario. Arriesgaría su pellejo, su trabajo y la vida -miserable- que tiene en ese predio junto a su madre, pero darle una mejor vida a quien considera su mejor amigo vale la pena el riesgo. Es una historia sencilla, pero bien contada. Rodríguez no pretende entregar una narrativa barroca o con ínfulas, sino simplemente que la historia vaya desplegándose en cada una de sus capas. Acaso como una relectura de El corralero (el clásico de 1965 compuesto por Sergio Sauvalle e inmortalizado por Pedro Messone), Huracán es ante todo una novela sobre la precariedad, sobre la sociedad de lo desechable, sobre la decadencia de la que no se salva ni siquiera el infame Bauer, con quien el lector puede empatizar a ratos. Quizás se pudo desarrollar la historia solo con el punto de vista de galgo, pero ello implicaba decisiones de mirada que Rodríguez prefirió llevar hacia otro lado. Finalmente, es una carta de amor al vínculo entre humanos y animales.

    Más sobre:LibrosHuracánJavier RodríguezAdNLibros Culto

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