Volver a confiar
SEÑOR DIRECTOR:
Han pasado 70 días desde que el fuego consumió la escuela de Punta de Parra y desde que autoridades, empresas y comunidad nos comprometimos a volver a levantarla, para que en marzo los niños pudieran regresar a clases. El viernes pasado, 45 días después de iniciada su reconstrucción, cumplimos esa promesa: inauguramos una nueva escuela para que profesores y estudiantes pudieran reencontrarse.
La colaboración no es solo una forma de gestión, sino la única manera que conocemos como sociedad para salir adelante y volver a levantarnos. Cuando los niños, que son nuestro futuro, vuelven a recorrer sus nuevas salas de clases y a jugar junto a sus compañeros, nos muestran el camino para enfrentar los desafíos que hoy tenemos como país: debemos volver a confiar en que, cuando trabajamos juntos, no solo es posible levantarse, sino también volver a empezar con esperanza”.
Nicolás Birrell
Presidente de Desafío Levantemos Chile
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