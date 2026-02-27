Vuelve Baquedano

SEÑOR DIRECTOR:

La escultura que Virginio Arias realizó por encargo del pueblo de Santiago, como homenaje al héroe de la Guerra del Pacífico. Manuel Baquedano, vuelve a su plinto original en donde esperará la celebración de su centenario en 2028.

El Consejo de Monumentos Nacionales en sesión del miércoles pasado, aprobó en voto unánime el retorno y la instalación de la escultura en su plinto, que permaneció vacío por casi cinco años. Este acto republicano contará con los honores del Ejército al momento de instalar la escultura, esperamos prontamente.

La plaza Baquedano, que reúne un conjunto escultórico de gran importancia para nuestra ciudad conformado por la escultura al general Manuel Rodríguez, el obelisco y escultura homenaje al Presidente Balmaceda, la Fuente Alemana y el monumento Grito de la Libertad, junto con la nueva escultura homenaje a Gabriela Mistral, solo estará completo con la llegada del monumento a Baquedano, ya restaurado de los actos vandálicos del estallido en 2019 y 2020.

Plaza Baquedano recién remodelada es uno de los espacios urbanos más relevantes de nuestra ciudad y que, a partir de su pronta inauguración dará realce a este conjunto escultórico a los edificios Turri y al encuentro de los parques Balmaceda, Forestal y Bustamante. Algún día podría incorporarse la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Monumento Histórico obra del maestro Juan Martínez, prolongando la explanada de Plaza Baquedano hacia este edificio por sobre el río Mapocho. También podría declararse Monumento Histórico el monumento a Baquedano y su plinto para que el CMN lo proteja bajo el amparo de la Ley de Patrimonio Cultural que debiera ser aprobada en la próxima administración.

Yves Besançon Prats

Arquitecto