Disfruta de lo mejor del Teatro UC con un 50% de descuento

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    Por 
    LT Beneficios
    Teatros abiertos

    Ubicado en pleno corazón de Ñuñoa, el Teatro UC (Jorge Washington 26, frente a la Plaza Ñuñoa y cercano al metro Chile España) vuelve a sorprender con una cartelera potente y diversa para esta temporada. Grandes nombres del teatro chileno, clásicos revisitados y montajes contemporáneos dan vida a una programación imperdible.

    Para acceder al 50% de descuento en entradas, los suscriptores deben ingresar su RUT de suscriptor vigente al momento de la compra online.

    · Teatro UC – Sala Eugenio Dittborn ·

    “L@S NIÑ@S DEL WINNIPEG”

    Fechas: Entre el 3 y el 12 de septiembre de 2026 | Horarios: jueves a sábado a las 19:00 h. | Duración: 45 minutos | Edad recomendada: +8 años | Elenco: Edurne Rankin | Entrada general: Compra tu entrada aquí

    Creada por la compañía La Llave Maestra, esta obra es una invitación a sumergirse en la memoria histórica, a rendir un especial homenaje a todas las niñas y niños que viajaron a bordo del Winnipeg, el barco de la esperanza, y a todos aquellos que hicieron posible el viaje de más de dos mil quinientos supervivientes de la guerra civil española y su llegada a Chile en 1939.

    Cuatro niños, cuatro retratos nos hablan con inocencia de un episodio crucial que entrelaza la historia chilena con la española; que comienza tristemente y, por suerte, termina con una gran lección de solidaridad hacia los más necesitados. 

    “CABEZA DE ELEFANTE”

    Fechas: Entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre de 2026 | Horarios: miércoles a sábado a las 20:00 h. | Duración: 50 minutos | Edad recomendada: +14 años | Intérpretes: Camilo Yáñez, Marco Reyes, José Calderón, Karin Mayorinca | Entrada general: Compra tu entrada aquí

    Inspirada en una historia real, Cabeza de Elefante de la compañía Silencio Blanco pone en escena a un hombre que transita una enfermedad que afecta progresivamente su memoria. La obra se construye como una delicada y profunda metáfora sobre la memoria y el olvido. A partir de la figura ancestral del elefante —animal de memoria infinita—, la creación se pregunta qué ocurre cuando recordar deja de ser posible: qué se pierde, qué permanece y quiénes somos cuando los recuerdos comienzan a desvanecerse.

    En este montaje, Silencio Blanco profundiza su reconocida línea de investigación escénica, desplazando el foco desde la memoria colectiva hacia la memoria individual. A través de la manipulación de marionetas, una poética visual delicada y un lenguaje escénico sensible, la obra nos invita a recorrer el viaje íntimo de un hombre que olvida, abriendo preguntas sobre aquello que insiste en permanecer.

    · Teatro UC – Sala Ana González ·

    “GLADYS”

    Fechas: Entre el 2 y el 12 de septiembre de 2026 | Horarios: miércoles a sábado a las 20:00 h. | Duración: 90 minutos | Edad recomendada: +14 años | Intérpretes: Catalina Saavedra, Sergio Hernández, Coca Guazzini, Álvaro Viguera, Elisa Zulueta y Antonia Santa María | Entrada general: Compra tu entrada aquí

    A 15 años de su aclamado estreno en el Teatro del Puente, regresa a las tablas un hito fundamental de nuestra dramaturgia contemporánea. Galardonada con cuatro Premios Altazor 2012 y reconocida internacionalmente por la crítica, Gladys se presenta del 2 al 12 de septiembre en Teatro UC para retratar, a través del ingenio, la ironía y un incisivo humor negro, la intimidad y el dolor de una familia común y corriente que se siente profundamente nuestro.

    Uxue (Antonia Santa María) es una muchacha con autismo que espera celebrar la tradicional Noche de Reyes junto a sus dos hermanos mayores, Ian (Álvaro Viguera) y Lucía (Elisa Zulueta), su padre Ander (Sergio Hernández) y su tía Ane (CocaGuazzini). Sin embargo, la inesperada visita de Gladys (Catalina Saavedra) desde Estados Unidos –una tía que no conoce y que tiene su misma condición– generará una fuerte polémica al develar, con su arribo, los secretos que la llevaron a vivir aislada durante tantos años.

    📌 Importante: La Sala Ana González se ubica en el primer piso y sí cuenta con acceso para personas con movilidad reducida y silla de ruedas.

    📌 Importante: La Sala Eugenio Dittborn, se encuentra en el segundo piso y lamentablemente no cuenta con acceso para personas con movilidad reducida y silla de ruedas.

    Valores generales Teatro UC:

    En boletería (martes a sábado entre las 15h y 20h): $14.000 general

    En Ticketplus: $14.500 general

    TEATRO UC

    Dirección

    Jorge Washington 26, Ñuñoa

    Abrir en Google Maps

    Teléfono

    (2) 2205 5652

    Website

    https://teatrouc.uc.cl/contactos/

    Vigencia y legales:

    Beneficio válido hasta 31.12.2026 con credencial vigente.

    Más sobre:LT BeneficiosLT Beneficios TeatrosClub La Tercera

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