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    Club la Tercera

    GAM: disfruta 40% de descuento en dos conciertos de música clásica durante septiembre

    Durante septiembre, los suscriptores de La Tercera acceden a un 40% de descuento en entradas generales para dos conciertos seleccionados de música clásica en GAM: Orquesta Solístico en formato de bolsillo y Guitarras en travesía.

     
    An antique violin sits on display in the basement of Don Kavanaugh's home in the Oak Park neighborhood of Clark County, Indiana.Jf Hotw Kavanaugh 4l5a2964 Jeff Faughender/Courier Journal

    La música tiene una forma única de transformar una noche en una experiencia para recordar. Este mes, Club La Tercera y el Centro Cultural Gabriela Mistral invitan a los suscriptores a disfrutar dos conciertos seleccionados de música clásica con un 40% de descuento en la entrada general.

    La primera cita es Orquesta Solístico en formato de bolsillo, el jueves 10 de septiembre a las 20.00 horas. El ciclo propone acercar grandes obras del repertorio clásico a un formato de cámara más íntimo, donde cada detalle, matiz e interpretación adquieren especial protagonismo. En esta fecha, la programación contempla emblemática obra “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi. Cada concierto para violín, cuerdas y bajo continuo, interpretado por un talentoso grupo de solistas, personificará las emociones asociadas a cada estación: desde el renacer y la frescura de la primavera hasta la melancolía y la introspección del invierno. Este viaje a través de las estaciones invita al público a reflexionar sobre los ciclos de la naturaleza.

    Finalmente, la velada se completará con el Tango para violoncello solista y orquesta de cuerdas de José Bragato y las audaces Cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla, donde el tango, cual río urbano, trasciende los límites culturales y captura la efervescencia de la vida moderna.

    Orquesta Solístico de Santiago - GAM Luis Piñango

    El segundo panorama será el miércoles 30 de septiembre, a las 19.00 horas, con Guitarras en travesía”, un ciclo de música de cámara que reúne distintas propuestas para guitarra y que se extiende durante la temporada. Una oportunidad para disfrutar la riqueza y cercanía de este instrumento en la Sala A1 de GAM.

    Para acceder al descuento, compra tus entradas en Ticketplus ingresando el RUT asociado a tu suscripción vigente de La Tercera, o adquiere tus tickets directamente en las boleterías de GAM presentando tu credencial virtual de Club La Tercera. Un beneficio especial, disponible sólo durante septiembre, para acercarte a la música clásica con una ventaja exclusiva para suscriptores.

    Funciones seleccionadas

    • Orquesta Solístico en formato de bolsillo: Jueves 10 de septiembre, 20.00 horas.
    • Guitarras en travesía: Miércoles 30 de septiembre, 19.00 horas.
    Más sobre:Club La Tercera

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