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    Dos noches en NOI Vitacura: una escapada urbana para dos a un precio único

    Solo durante septiemre, disfruta una escapada urbana para dos en NOI Vitacura: dos noches en habitación Deluxe, desayuno buffet, espumante o vino de bienvenida, acceso a instalaciones y late check-out hasta las 15.00 horas, a un precio espectacular.

     

    A veces no hace falta salir de Santiago para desconectarse. En pleno barrio Alonso de Córdova, NOI Vitacura invita a disfrutar una pausa distinta: dos noches para descansar, recorrer la ciudad, compartir una buena conversación y transformar cualquier fecha en una ocasión especial.

    Club La Tercera presenta este Beneficio exclusivo para suscriptores, solo durante el mes de septiembre: un programa de dos noches por $235.000 + IVA, pensado para dos personas. La experiencia incluye alojamiento en habitación Deluxe doble, desayuno buffet para dos, acceso a las instalaciones del hotel, una botella de espumante o vino junto a una amenidad de bienvenida y late check-out hasta las 15.00 horas.

    Con una ubicación privilegiada en Vitacura, cerca de restaurantes, tiendas, galerías y distintos espacios para recorrer, NOI Vitacura es una alternativa ideal tanto para una escapada en pareja como para celebrar un momento especial sin salir de la ciudad. Además, el late check-out permite extender el descanso y disfrutar la estadía sin apuro.

    Aprovecha esta oportunidad exclusiva para suscriptores de La Tercera y reserva tu estadía directamente con NOI Vitacura. Conoce más sobre el hotel en noihotels.com/noi-vitacura.

    Condiciones: Programa válido para dos personas. Incluye dos noches de alojamiento en habitación Deluxe doble con desayuno buffet para dos personas, acceso a instalaciones del hotel, espumante o vino con amenidad y late check-out hasta las 15.00 horas. No válido para las noches del 24 y 31 de diciembre. Descuentos no aplicables sobre otras promociones.

    Para hacer efectivo este beneficio, debes presentar tu credencial virtual y coordinar tu reserva a reservas@noihotels.com.

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