El nuevo disco de Tame Impala en la voz de Kevin Parker

Después de cinco años desde Currents, álbum que catapultó definitivamente a Kevin Parker al estrellato, Tame Impala lanzó su cuarto disco de estudio, The Slow Rush.

Evocando los recuerdos del pasado, más la incertidumbre del futuro mezclado con la siempre presente nostalgia que caracteriza sus letras, es claro que el músico australiano está pensando en el tiempo. Con los sintetizadores como protagonistas, Kevin Parker compuso un disco que toma un poco de distintos géneros para convertirlo en algo tan propio como lo han sido sus tres entregas anteriores.

El hombre reconocido por sus mantras -"The less I know the better", "Gotta be above", "Let it happen"-, escribió, compuso y mezcló cada una de las 12 nuevas canciones. The Slow Rush consta de 12 composiciones, con una versión renovada de "Borderline". El single "Patience", lanzado a comienzos del 2019, no fue incluido en el disco.

En un especial del disco grabado para la plataforma Spotify, Kevin Parker comenta que "Borderline" fue una de las canciones que más tiempo le tomó en perfeccionar. Además, mencionó que escribió los acordes del bajo de "Is it true" en un supermercado.

Para celebrar el estreno, y el fin de la espera de cinco largos años, Parker escribió una serie de notas al margen sobre cada canción para otra plataforma: Apple Music. Los comentarios del músico se enfocan en los significados de sus letras y los sentimientos que intentó capturar con sus melodías. Pero también son una puerta de entrada hacia la mente de uno de los compositores más interesantes de los últimos años.

One more year

"Me dí cuenta que estábamos aquí mismo hace exactamente un año, haciendo exactamente lo mismo. Estamos felizmente atrapados. Nuestra vida es loca pero... ¿hacia dónde va? No vamos a ser jóvenes para siempre, pero realmente vivimos como si fuese verdad. Nuestros libros necesitan más capítulos. Nuestro tiempo aquí es corto, hagámoslo valer. Tengo un plan".

Instant destiny

"Enamorado y sintiéndome sin miedos. Seamos temerarios con nuestros futuros. Lo único especial sobre el pasado es que nos llevó hacia donde estamos ahora. Libre de sentirme sentimental… no le debemos nada a nuestras posesiones. Hagamos algo que no puede ser deshecho solo porque podemos. El futuro es nuestra ostra."

Borderline

"Parado al borde de un extraño mundo nuevo. Un poco más lejos y no sabré como devolverme. La única manera de verlo es estando allí. Anhelo estar inmerso. Inconsciente e incontrolado".

Posthumous forgiveness

"Luchando con los demonios del pasado. Algo de hace mucho tiempo no tiene sentido. ¡Me mintieron! Quizás hay una buena explicación pero nunca podré escucharla, así que depende de mí imaginarme cómo podría sonar".

Breathe deeper

"La primera vez. Necesitaba ser guiado. Todo se siente nuevo. Como un organismo de una sola célula al cual le concedieron un día como humano. Estamos todos juntos. ¿Por qué no se siente siempre así?"

Tomorrow's dust

"Nuestros arrepentimientos del mañana son nuestras acciones del ahora. Las memorias del futuro son eventos actuales del presente. El polvo del mañana está en el aire de hoy, flotando entre nosotros mientras hablamos".

On track

"Una canción por el optimismo eterno. El dolor de aferrarte a tus sueños. Cualquiera diría que es imposible ahora. Es verdad que un milagro sería necesario, pero los milagros pasan todo el tiempo. Estoy girando por todo el camino y ocasionalmente girando sin control, pero estrictamente hablando, sigo en el camino".

Lost in yesterday

"La nostalgia es una droga a la cual algunos son adictos".

Is it true

"El amor joven es incierto. No hablemos del futuro. No sabemos qué es lo que trae. Espero que sea para siempre pero ¿cómo podría saberlo? Cuando está todo dicho y hecho, lo único que puedes decir es 'lo veremos'"

It might be time

"Un mensaje de tus pensamientos negativos: 'ríndete ahora… se acabó'. Las semillas de la duda son difíciles de sacar. Aparecen al azar durante el día, tratando de descarrilar todo lo que usualmente se siente natural… se sentía natural. Cuando finalmente encuentras tu lugar, no te lo pueden quitar".

Glimmer

"Una luz de esperanza. Un parpadeo. Fugaz pero inequívoco. Prometedor".

One more hour

"El tiempo ha llegado. No queda nada que preparar. Nada de qué preocuparse. Nada que hacer más que sentarse y observar la quietud de todo mientras el tiempo pasa más rápido que nunca. Incluso las sombras emitidas por el sol parecen moverse. Mi futuro viene a mi en destellos pero ya no me asusta. Siempre y cuando recuerde lo que más valoro".