Coachella libera desconocido video de White Stripes tocando en el festival

Los riffs percusivos, cargados de fuzz, resuenan en el desierto. Es el 27 de abril de 2003, y los White Stripes interpretan “Dead Leaves and the Dirty Ground”, uno de sus singles más exitosos, como parte de su presentación en el festival Coachella.

El registro hoy está disponible en YouTube. El festival, que está celebrando sus dos décadas, liberó el material como parte de la promoción del documental 20 Years In The Desert de Coachella, en que detalla la historia de uno de los eventos más relevantes en la industria de los conciertos de la actualidad.

“Un pequeño regalo para ti”, se lee en un tweet en la cuenta oficial de Coachella. “La presentación de The White Stripes en 2003 de ‘Dead Leaves and the Dirty Ground’ ya está disponible #CoachellaDoc”.

En 2003, el dúo de Jack y Meg White estaba en un momento estelar de su carrera. Ese año editaron su exitoso y celebrado álbum Elephant, el que dejó sencillos de alta rotación radial como “Seven Nation Army”, “The Hardest Button to Button”, “I Just Don’t Know What to Do with Myself” y “There’s No Home for You Here”.

Precisamente, el set que tocaron esa noche en Indio, se concentró en el material de dicho elepé, pero también pasaron algunos cortes de su trabajo anterior, White Blood Cells (2001), como “Dead Leaves and the Dirty Ground”. De esa placa también tocaron “Hotel Yorba”, “I Think I Smell a Rat” y “We’re Going to Be Friends”, con sus cruces entre rock garage, punk y country rock. No tocaron su mayor hit por entonces, “Fell in Love with Girl”. Tampoco lo hicieron el 25 de mayo de 2005, su debut en Chile, en el estadio Víctor Jara.

Este año el festival, debió posponerse a los fines de semana del 9 al 11 y del 16 al 18 de octubre, debido a la pandemia del COVID-19. Entre sus cabezas de cartel figuran Rage Against The Machine, Travis Scott y Frank Ocean. También se presentarán figuras de Corea del Sur, como Big Bang y Epik High.