Fetch the bolt cutters: el triunfal regreso de Fiona Apple

Acaba de llegar a plataformas Fetch the bolt cutters (2020), el quinto álbum de estudio de Fiona Apple, que se ha encargado también de la producción y que no lanzaba un trabajo de material inédito desde The Idler Wheel... (2012).

Han sido muchos años de búsqueda para su elaboración, ya que se ha documentado en 2015 el inicio de sus sesiones de preparación, desarrolladas entre los estudios Sonic Ranch (Tornillo, Texas) y sobre todo la casa que la propia Apple tiene en Venice Beach, en Los Ángeles.

Acompañada como siempre de su piano y voz, para la grabación del álbum ha contado con la participación del bajista Sebastian Steinberg, el guitarrista David Garza y la percusionista Amy Aileen Wood.

Precisamente esta labor ha proporcionado al sonido final uno de sus componentes más experimentales, pues gran parte procede del repiqueteo de diversos instrumentos contra todo tipo de superficies y objetos caseros.

El trabajo cuenta, además, con colaboraciones de invitados como Cara Delevingne y John Would.

La crudeza obtenida en algunos momentos y los cambios de tempo dentro de las canciones ayudan a empujar el mensaje global de este Fetch The Bolt Cutters, que según su autora implica “no tener miedo a hablar”.

El título, de hecho, fue extraído del guión de la serie de televisión The Fall, protagonizada por Gillian Anderson, cuyo personaje pronuncia esta frase cuando se dispone a investigar el crimen de una mujer torturada.

Fiona Apple ofreció una entrevista el pasado mes de marzo con The New Yorker en la que profundizó en las razones que la llevaron a dejar el consumo de cocaína y en la que calificó de "dolorosa y caótica" su relación de tres años con el director de cine Paul Thomas Anderson.

De Fetch The Bolt Cutters ha dicho la crítica que es “una sinfonía salvaje de lo cotidiano, una obra maestra inquebrantable”.

"Este es un álbum que transmite la ira, la vulnerabilidad, la confusión y la sabiduría de una mujer de formas que no habíamos escuchado antes", escribe The Telegraph.

Criada en el seno de una familia de artistas, Apple (Nueva York, 1977) mostró ya a los 8 años dotes de compositora precoz y su estreno discográfico, que tampoco se hizo esperar mucho tiempo, se produjo con Tidal en 1996.

A lo largo de estos casi 25 años de carrera, ha logrado vender más de 10 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo y ha sido galardonada con un premio Grammy, amén de recibir otras siete nominaciones.