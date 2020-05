“Audio pendiente en algunos idiomas”: el doblaje en español de las series queda bajo amenaza por el coronavirus

“Audio pendiente en algunos idiomas. La salud de los actores de doblaje es primordial”, es un texto que se puede encontrar desde hace algunos días en Netflix. Al seleccionar títulos como Hollywood o Better call Saul, el mensaje se aloja debajo de la descripción de la serie, alertando sobre la ausencia, en específico, de doblaje en español. La misma opción de visionado que muchos prefieren y que con los años ha llevado a que en los cines se multipliquen las copias de las películas en ese formato o que casi todos los canales de la TV paga estén en español en vez de estar disponibles en su idioma original con subtítulos.

Aunque es un golpe menos notorio que las cancelaciones de rodajes o las postergaciones de estrenos, la carencia momentánea de versiones dobladas en algunas producciones del streaming y el cable se convierte en otra consecuencia del coronavirus. Puntualmente, la pandemia golpea a los estudios donde se realiza este tipo de labor, paralizados debido a la expansión del Covid-19.

En España, por ejemplo, donde la industria del doblaje es incluso más poderosa que en Latinoamérica, desde fines de marzo que canales y plataformas advierten que hay series que sólo se verán con subtítulos e idioma original. En ese contexto, HBO tuvo que salir a lamentar la medida ante un público que decididamente prefiere llevar al castellano el contenido extranjero. “Sentimos en gran medida los inconvenientes causados, porque sabemos que muchos de vosotros preferís disfrutar del contenido hablado en español”, detalló la compañía.

En Latinoamérica el impacto ha tardado cerca de un mes en sentirse. Este domingo HBO tuvo el debut de la miniserie I know this much is true, con Mark Ruffalo en el rol de dos hermanos gemelos, como su estreno más potente del mes (luego de estar programado para fines de abril). Pero en HBO GO actualmente solo está disponible en idioma original más subtítulos. Al mismo tiempo, otras series que van los domingos, como Run y Insecure, sí cuentan con doblaje para sus últimos capítulos, presumiblemente porque estuvieron listas antes que la pandemia obligara al cierre de los estudios especializados. Lo mismo ocurre con el tercer ciclo de Westworld, que finalizó la semana anterior.

El domingo HBO estrenó I know this much is true, con Mark Ruffalo.

Los efectos de la medida han ido escalando de a poco, pero está golpeando a todos. Amazon Prime Video lanzó a fines de abril Happiness continues: A Jonas Brothers concert film, sobre la banda juvenil, y luego de casi tres semanas sólo sigue estando disponible en idioma original y con subtítulos en español.

Aunque, por ahora, Netflix es el único que explícitamente por esta razón tuvo que ajustar un estreno que tenía programado para todo el mundo. El especial interactivo de Unbreakable Kimmy Schmidt debía llegar ayer a los 190 países donde está disponible la plataforma, pero al final el arribo se concretó sólo en unos pocos, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra y Australia.

“Muchos estudios de doblaje están cerrados debido al coronavirus por lo que el doblaje de Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend está retrasado. Esperamos tener ese doblaje listo lo antes posible - y cuando sea posible que puedan volver a grabar de forma segura”, explicaba en un comunicado compartido ayer a La Tercera, y desde hoy el título anuncia en el servicio que su debut está pospuesto.

La situación varía en cada caso y no depende necesariamente de su fecha de llegada. Por ejemplo, Netflix estrenó Hollywood el 1 de mayo y al completar su segunda semana disponible en la plataforma sigue sin tener doblaje en español. Misma situación que vive la serie belga Into the night o el último capítulo de la quinta temporada de Better call Saul. En cambio, otros lanzamientos posteriores, como el documental de Michelle Obama, Becoming, o la serie The Eddy –hablada en buena parte en francés– sí cuentan con esta versión.

En tanto, solo con opción de verlas en español de España están la serie juvenil Outer Banks y los últimos cuatros episodios del tercer ciclo de Fauda, originalmente en hebreo. Ambas producciones están en la plataforma desde mediados de abril. Más fresco es el caso de la quinta temporada de Billions, que llega con nuevos capítulos los martes, dos días después de su emisión en EE.UU.; la única alternativa que ofrece para los capítulos de este ciclo es subtítulos en español e idioma original. El motivo es el mismo: “La salud de los actores de doblaje es primordial”. Una leyenda que irá apareciendo en cada vez más casos de extenderse la pandemia.