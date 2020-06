Muere Pau Donés, músico de Jarabe de Palo, a los 53 años

Desaparece una de las voces españolas más reconocidas en Latinoamérica. Pau Donés, cantante, guitarrista y líder de Jarabe de Palo, murió este martes a los 53 años.

El nacido en Montanuy, Huesca, encontró el éxito a los 31 años, cuando su canción “La flaca”, escrita en un viaje a Cuba e impactado por una belleza local, comenzó a sonar en las calles a partir del año 1997.

La canción disparó su carrera como músico y Donés abandonó el mundo de la publicidad, donde se desempeñaba, dando vida a discos importantes como Depende (1998), De vuelta y vuelta (2001) o Bonito (2003), con estribillos reconocibles y frases ingeniosas que se clavaron en buena parte de Hispanoamérica.

Con Jarabe de Palo legó éxitos instantáneos titulados con apenas una palabra, como “Agua”, “Depende”, “Grita” o “Bonito”.

En 2015, el músico había dado a conocer su diagnóstico de cáncer terminal de colon.

“Yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy… creo que desde que ejerzo de padre de mi hija, me quiere un poquito más. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco. Ahora la he recuperado y por eso digo que no me quiero morir, porque la gente que me quiere no se lo merece”, contó en 2018.

Ese mismo año anunciaba su retiro de los escenarios, el músico pretendía irse a vivir lejos con su hija. Pero antes, legó un triple proyecto: gira con Jarabe de Palo, libro de letras y recuerdos y disco con la Filarmónica de Costa Rica.

Durante la pandemia, Pau Donés regaló mascarillas a un hospital público y reforzó su vínculo con los establecimientos de salud a comienzos de año, cuando lanzó Traga o escupe, su último disco donde aparece el tema “Los ángeles visten de blanco”, cuya letra recitó en una de sus últimas apariciones en vivo, a fines de 2019, para recoger fondos para el Instituto de Oncología del Vall d’Hebrón.