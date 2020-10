Carlos Cabezas al streaming: liberan segundo capítulo de su serie TransMisiva

Encerrado, pero activo. Los últimos meses de confinamiento han sido especialmente productivos para Carlos Cabezas, quien en julio estrenó la primera parte de la serie TransMisiva, en que interpreta canciones desde su casa. “Este período ha significado mucha composición, creo que todos los músicos hemos estado un poco en eso -explica-. La avalancha de nueva música que va a aparecer una vez que esto llegue a algo que parezca normalidad de nuevo, va a ser interesante”.

Ya está disponible el anunciado segundo episodio de la serie. Un trabajo que en la parte audiovisual está nuevamente a cargo del director Gaspar Antillo, el responsable del filme Nobody Knows I’m Here (disponible en Netflix), que ha generado tal interés que se especula con una posible candidatura en la temporada de premios cinematográficos, y cuya canción principal fue compuesta por Cabezas.

Precisamente, esta canción es interpretada en la segunda de parte de la serie junto a la Banda del Dolor, la agrupación que el músico reunió para grabar en vivo el álbum El Resplandor (2018), integrada por la baterista Edita Rojas, el bajista Gonzalo López, los guitarristas Mauricio Melo y Paolo Murillo, y el tecladista Nicolás Quintero. “[La canción] apareció en el trabajo con Gaspar, y ha tenido como una explosión con la película, entonces teníamos muchas ganas de grabarla por lo que ha significado en términos de energía”, explica Cabezas.

Además de dicho título, la sesión incluye otros dos temas. Una versión de “Lo mejor de tí”, original del álbum El Resplandor (“es bien significativa en ese disco que es el que nos juntó como banda, sentimos que era bueno que estuviese”, dice Cabezas) y al igual que en la primera parte, una canción inédita titulada “Antes del Sol”.

El capítulo, grabado a distancia principalmente usando teléfonos móviles, incluye diálogos entre los músicos, al modo de una llamada telefónica, en que reflexionan sobre el encierro. Para Cabezas supone una estética más asentada y un método de trabajo más aceitado en su realización. “El primer capítulo sentó un lenguaje, aparecen estas figuritas, que de alguna forma sitúan una cierta humanidad en la narrativa y se armó un espacio creativo en que figuran las opiniones de los músicos”.

Según Cabezas, para sacar adelante el episodio y consolidar un método, fue clave el trabajo de Antillo. “Se armó una metodología, Gaspar nos dio instrucciones para grabarnos cada uno desde su lugar. Nos dio consejos para tener la sincronía necesaria, así armamos el tema a la distancia, lo practicamos, etc”. El impulso alcanzó para trabajar más material nuevo, que se publicará en alguna fecha a confirmar en 2021.

La exhibición del Capítulo 2 de TransMisiva será a través de la web de CityLab. Estará disponible On Demand hasta el jueves 22 en la misma plataforma.