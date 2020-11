Reunión de elenco de El Príncipe del Rap anticipa lágrimas, secretos y reconciliaciones en su teaser

Entre 1990 y 1996, NBC emitió una comedia familiar protagonizada por Will Smith en el papel de un joven que, tras una serie de conflictos en su natal Filadelfia, es enviado a vivir con sus tíos millonarios en el exclusivo barrio Bel Air en Los Angeles.

Su personaje -también llamado Will- llega a remecer las vidas de sus tíos -Phil y Viv Banks- y a sus tres primos: Carlton, Ashley y Hillary, acostumbrados a los lujos. Con sus conocimientos y experiencias más cercanas a la realidad, Will les dará un vistazo a temáticas como el racismo y el abandono paterno.

30 años han transcurrido desde la emisión del primer episodio de El príncipe del rap, y con todas las temporadas disponibles en el streaming -en Netflix y Amazon Prime para Latinoamérica, y en HBO Max para Estados Unidos-; sigue siendo una historia a la que los espectadores recurren.

El aniversario no pasó desapercibido ni para su nueva casa digital, ni para sus protagonistas. Por ello, la productora de Will Smith junto a HBO Max organizaron una reunión de su elenco original, el que será emitido el jueves 19 de noviembre.

“Probablemente has visto la foto que publiqué hace un mes, en la que aparezco con todo el elenco de Fresh Prince.... pero no estás listo para este tráiler", dice Will Smith al comienzo del video promocional recién estrenado. “Feliz Día de Acción de Gracias, de nada”, expresa antes de iniciar el tráiler en sí.

Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hillary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Tía Viv 2), Alfonso Ribeiro (Carlton) y DJ Jazzy Jeff, acuden a un plató para conversar, reír, recordar y llorar en torno a los seis años durante los cuales crearon una sitcom inolvidable.

Con menciones a la química de amigos que tenían -y siguen- teniendo Will y Alfonso, y palabras dedicadas al fallecido James Avery (Tío Phil); el teaser promete altas dosis de emoción.

Mira el tráiler a continuación:

La reconciliación con la tía Viv

El tráiler concluye con Will Smith diciendo: “No podría celebrar los 30 años del Príncipe del Rap sin Janet”, dijo para presentar a Janet Hubert, la actriz que interpretó a la tía Viv durante las primeras tres temporadas del show.

Un reencuentro inesperado e incluso polémico considerando la rivalidad entre ambos actores, quienes pasaron 27 años sin dirigirse la palabra.

Hubert dijo en 2011 que nunca habría una auténtica reunión de la serie porque se negaba a hacer cualquier cosa con “un imbécil como Will Smith”.

Esto debido a que, tras el despido de la actriz por parte de NBC por “incumplimiento de contrato” al quedar embarazada, Janet Hubert agregó que Will Smith hizo presión para que le descontaran el sueldo por cada episodio en el que ella estuviera ausente.

Luego que Hubert abandonara la serie, fue reemplazada por Daphne Maxwell Reid.