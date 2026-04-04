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    EN VIVO

    Repasa el empate del Betis de Manuel Pellegrini y el Espanyol

    Verdiblancos y pericos igualaron sin goles en La Cartuja. Ambos elencos estiraron su mala racha en LaLiga.

    Foto: @RealBetis (X).

    Minuto a minuto

    Betis 0-0 Espanyol

    Actualiza el relato

    Termina la transmisión

    Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.

    El comentario del encuentro

    Final del partido

    90+4′. Termina el encuentro en La Cartuja. Betis y Espanyol igualaron sin goles. Ambos estiran su mala racha.

    El Betis lo tuvo en la última

    90+4′. García recibió, enganchó y encaró hacia dentro. Sacó un potente remate que se fue desviado por poco.

    Cambio en el Espanyol

    85′. Ramón Terrats reemplaza a Edu Expósito.

    Casi gol del Betis

    79′. Pablo García se impuso en el área y sacó un remate que se estrelló en el travesaño. Fue la más clara del partido.

    Cambios en el Espanyol

    79′. Jofre Carreras y Rubén Sánchez reemplazan a Tyrhys Dolan y Cyril Ngonge.

    Amarilla en el Betis

    77′. Aitor Ruibal es amonestado

    Cambios en el Betis

    76′. Chimy Ávila y Pablo García reemplazan a Héctor Bellerín y Sergi Altimira.

    Amarilla en el Espanyol

    71′. Clemens Riedel es amonestado.

    Amarilla en el Espanyol

    68′. Omar El Hilali es amonestado.

    Cambio en el Betis

    67′. Abde reemplaza a Antony.

    Amarilla en el Espanyol

    63′. Carlos Romero es amonestado.

    Cambio en el Espanyol

    60′. Kike García reemplaza a Roberto Fernández.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Arranca el complemento. El Betis y el Espanyol están igualando.

    Termina el primer tiempo

    45+1′. Se mantiene el cero. Betis y Espanyol no se sacan ventaja.

    Otra más del Betis

    38′. Remate desviado de Cucho Hernández.

    Lo tuvo el Betis

    33′. Gran tapada de Dimitrovic tras un cabezazo de Altimira.

    Sigue el empate

    20′. Continúa el cero. Poca actividad en el duelo.

    Inicia el partido

    1′. Ya se juega en La Cartuja. El Betis recibe al Espanyol.

    La alineación del Espanyol

    La formación del Betis

    Necesitados de triunfos

    El equipo del Ingeniero necesita recuperar confianza tras una mala racha en LaLiga. De hecho, acumula apenas un triunfo en sus últimos siete encuentros, contando todas las competencias. En el certamen español acumula cinco partidos sin ganar.

    En tanto, el Espanyol no gana desde el año pasado, acumulando 12 cotejos sin ganar. Eso sí, están a solo cuatro puntos de puestos de clasificación a copas internacionales.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Real Betis y el Espanyol.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

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