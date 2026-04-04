Repasa el empate del Betis de Manuel Pellegrini y el Espanyol
Verdiblancos y pericos igualaron sin goles en La Cartuja. Ambos elencos estiraron su mala racha en LaLiga.
Minuto a minuto
Betis 0-0 Espanyol
Termina la transmisión
Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.
El comentario del encuentro
Final del partido
90+4′. Termina el encuentro en La Cartuja. Betis y Espanyol igualaron sin goles. Ambos estiran su mala racha.
El Betis lo tuvo en la última
90+4′. García recibió, enganchó y encaró hacia dentro. Sacó un potente remate que se fue desviado por poco.
Cambio en el Espanyol
85′. Ramón Terrats reemplaza a Edu Expósito.
Casi gol del Betis
79′. Pablo García se impuso en el área y sacó un remate que se estrelló en el travesaño. Fue la más clara del partido.
Cambios en el Espanyol
79′. Jofre Carreras y Rubén Sánchez reemplazan a Tyrhys Dolan y Cyril Ngonge.
Amarilla en el Betis
77′. Aitor Ruibal es amonestado
Cambios en el Betis
76′. Chimy Ávila y Pablo García reemplazan a Héctor Bellerín y Sergi Altimira.
Amarilla en el Espanyol
71′. Clemens Riedel es amonestado.
Amarilla en el Espanyol
68′. Omar El Hilali es amonestado.
Cambio en el Betis
67′. Abde reemplaza a Antony.
Amarilla en el Espanyol
63′. Carlos Romero es amonestado.
Cambio en el Espanyol
60′. Kike García reemplaza a Roberto Fernández.
Inicia el segundo tiempo
46′. Arranca el complemento. El Betis y el Espanyol están igualando.
Termina el primer tiempo
45+1′. Se mantiene el cero. Betis y Espanyol no se sacan ventaja.
Otra más del Betis
38′. Remate desviado de Cucho Hernández.
Lo tuvo el Betis
33′. Gran tapada de Dimitrovic tras un cabezazo de Altimira.
Sigue el empate
20′. Continúa el cero. Poca actividad en el duelo.
Inicia el partido
1′. Ya se juega en La Cartuja. El Betis recibe al Espanyol.
La alineación del Espanyol
La formación del Betis
Necesitados de triunfos
El equipo del Ingeniero necesita recuperar confianza tras una mala racha en LaLiga. De hecho, acumula apenas un triunfo en sus últimos siete encuentros, contando todas las competencias. En el certamen español acumula cinco partidos sin ganar.
En tanto, el Espanyol no gana desde el año pasado, acumulando 12 cotejos sin ganar. Eso sí, están a solo cuatro puntos de puestos de clasificación a copas internacionales.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Real Betis y el Espanyol.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.