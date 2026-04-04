Repasa el empate del Betis de Manuel Pellegrini y el Espanyol

Necesitados de triunfos

El equipo del Ingeniero necesita recuperar confianza tras una mala racha en LaLiga. De hecho, acumula apenas un triunfo en sus últimos siete encuentros, contando todas las competencias. En el certamen español acumula cinco partidos sin ganar.

En tanto, el Espanyol no gana desde el año pasado, acumulando 12 cotejos sin ganar. Eso sí, están a solo cuatro puntos de puestos de clasificación a copas internacionales.