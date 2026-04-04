Nueva polémica a su historial: Corentin Moutet encara a un espectador tras quedar eliminado en el ATP de Marruecos

Parece repetitivo, pero el controvertido tenista Corentin Moutet volvió a protagonizar una polémica. El francés, reconocido en el circuito ATP por sus constantes salidas de cadena, hizo noticia una vez más tras enfrascarse en una airada discusión con un espectador.

El hecho ocurrió luego de que el número 32° del ranking quedara eliminado en las semifinales del ATP 250 de Marruecos ante el argentino Marco Trungelliti (85°). El galo, que ya había estado descontrolado a lo largo del partido al romper un par de raquetas, mostró su enojo con un aficionado apenas realizó el saludo protocolar en la red con el transandino.

Una vez estrechó manos con su rival, Moutet trepó hasta una de las tribunas e increpó cara a cara a un espectador que, según su versión, lo había provocado durante el encuentro. Automáticamente, el cruce entre el deportista y el asistente al espectáculo en Marrakech obligó a la intervención del personal de seguridad del torneo para separarlos y así evitar que la situación no escalara a mayores.

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Scène bizarre à Marrakech. Après sa défaite contre Marco Trungelliti, Corentin Moutet est monté dans les tribunes pour régler un problème avec un spectateur.



Cela s'est passé dans le calme mais c'était surprenant.



Il s'est passé quoi @moutet99 ? pic.twitter.com/bet7mztRv2 — Tennis Legend (@TennisLegende) April 3, 2026

Las polémicas de Moutet

Para el público nacional, el francés es recordado como un rival ingrato. A la memoria vienen sus polémicas con Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, en el Chile Open 2024 y en el Masters de Miami 2025, respectivamente.

Contra el nieto de Jaime Fillol, Moutet tiene una animadversión de larga data. En el torneo que se disputó en Santiago, el europeo se enfrentó con el público y tuvo un encontrón en la red al intentar discutir con el tenista chileno. Posteriormente, en mayo de ese mismo año, el galo tuvo su revancha al barrerlo en Roland Garros y también realizó un show burlesco.

Ante Tabilo, Moutet volvió a estar en el ojo del huracán al gritarle directamente a los aficionados nacionales que llegaron a Miami. En esa oportunidad, fue sancionado por el juez del duelo y casi arriesga la descalificación.