República Democrática del Congo negocia con EE.UU. la recepción de deportados de terceros países

La administración de Donald Trump está negociando con la República Democrática del Congo (RDC) la recepción de migrantes de terceros países deportados desde Estados Unidos, lo que constituiría otro de los acuerdos de este tipo alcanzado en África.

Este posible acuerdo marca un nuevo hito en la política exterior de Washington, que busca reducir la presión migratoria en sus fronteras mediante las expulsiones hacia el continente africano.

Las conversaciones con la RDC se enmarcan con los esfuerzos de la administración Trump por implementar un acuerdo de paz con Ruanda, así como un pacto que garantice el acceso de Estados Unidos a minerales críticos congoleños.

Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial y Eswatini han sido algunos de los destinos del continente africano seleccionados por la administración de Trump para llevar a cabo el plan de deportaciones a terceros países, medida que ha suscitado críticas por agrupaciones de derechos humanos y expertos.

Según denuncias estas organizaciones, han solicitado a los países africanos que rechacen pactos de expulsión firmados con Estados Unidos y han denunciado que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

Washington habría gastado 40 millones de dólares en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año, según un informe del comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.