The Movies That Made Us anuncia su regreso con un especial navideño

Hace un año, Netflix estrenó su docuserie The Movies That Made Us, un conjunto de cuatro episodios en el que cada uno hablaba en detalle de la producción y dirección de cintas que marcaron -de alguna u otra forma- la cultura pop.

Más allá de fenómenos obvios como Star Wars, Volver al futuro o El Padrino; la serie documental se enfocó en cuatro filmes que oscilan entre el romance, la acción, lo familiar y la ciencia ficción.

Tras contar en detalle cómo se hicieron las películas Dirty Dancing, Mi pobre angelito, Duro de matar y Los Cazafantasmas, The Movies That Made Us regresa con dos episodios especiales dedicados a la Navidad.

Elf de Jon Favreau y El extraño mundo de Jack de Tim Burton serán las cintas protagonistas de esta docuserie ahora denominada The holiday movies..., la que debutará en Netflix el 1 de diciembre.

Mira el tráiler a continuación: