HBO anuncia episodio especial de Euphoria y el estreno de Mujercitas para diciembre

Series

Dime quién soy (6 de diciembre, 21 horas)

La nueva miniserie española está basada en el bestseller del mismo nombre de Julia Navarro. Madrid, 1998. Un hombre llamado Albert James deja una enorme biografía sobre el escritorio de Javier, un exitoso editor. Es la historia de la madre de Javier que nunca conoció, Amelia Garayoa. Antes de que el destino pueda finalmente reunir a madre e hijo, Amelia habrá emprendido un largo viaje comenzando en el tumultuoso Madrid de 1934. Allí conoce a Pierre, un carismático joven periodista francés y revolucionario, a quien Amelia acompaña a Buenos Aires por amor y sed de aventuras. En esa ciudad, la diva de la ópera Carla Alessandrini toma a Amelia bajo su protección, convirtiéndose en la madre sustituta y mejor amiga de la joven española. El viaje personal, romántico y político de toda la vida de Amelia la llevan a vivir experiencias que le cambiarían la vida a cada paso. Dirigida por Eduard Cortés y protagonizada por Irene Escobar, Oriol Pla, Maria Pia Calzone, Pierre Kiwitt, Will Keen, Stefan Weinert y Pablo Derqui.

Euphoria, episodio especial (6 de diciembre, 23 horas)

La serie ganadora del Emmy Euphoria vuelve con dos episodios especiales y el primero se estrena el domingo 6 de diciembre exclusivamente en HBO y HBO GO. Luego de ser abandonada por Jules en la estación de tren y con una recaída, el primer episodio especial sigue a Rue (interpretada por la ganadora del Emmy Zendaya) mientras celebra la Navidad. Escrito y dirigido por el creador de la serie, Sam Levinson, el episodio titulado “Trouble Don’t Last Always”, también está protagonizado por Colman Domingo quien fue parte de la primera temporada.

Episodios finales

Murder on middle beach (6 de diciembre a la medianoche)

Serie documental de cuatro episodios dirigida por Madison Hamburg. En su primer trabajo como cineasta, Hamburg narra su compleja experiencia como un joven determinado a resolver un crimen incalificable, que ha impactado a su propia familia, y a exculpar a las personas que él ama, al buscar respuestas dentro de su comunidad.

Foodie Love (18 de diciembre, 19:30 horas)

Es el primer proyecto de drama para televisión de la ganadora del premio Goya Isabel Coixet y fue grabada en locaciones de España, Italia, Francia y Japón. Foodie Love sigue a dos personas de treinta y tantos años, después de conocerse en una aplicación de citas para foodies. Juntos embarcarán en un viaje gastronómico, aprendiendo uno del otro por medio del jamón, el ramen y la alta cocina de todo el mundo. Sin embargo, mientras se unen por una devoción compartida al yuzu japonés y un disgusto por la pretensión foodie, sus inseguridades y dudas alimentadas por las cicatrices de sus relaciones anteriores pueden impedirles probar el amor verdadero. Protagonizada por Laia Costa y Guillermo Pfening.

His dark materials (28 de diciembre, 23 horas)

La historia de la segunda temporada de His dark materials comienza después de que Lord Asriel abre un puente a un nuevo mundo y, angustiada por la muerte de su mejor amigo, Lyra lo sigue hacia lo desconocido. Llegando a una extraña y misteriosa ciudad abandonada, Lyra conoce a Will, quien también huye de un pasado turbulento. Los dos jóvenes pronto descubren que sus destinos están ligados a la búsqueda del padre de Will, pero encuentran en su camino constantes amenazas y una guerra que comienza a gestarse a su alrededor. Mientras tanto, la Sra. Coulter busca a Lyra para traerla de vuelta a casa a cualquier costo. Protagonizada por Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas y Lin-Manuel Miranda y se unen al reparto para la nueva temporada Terence Stamp, Jade Anouka y Simone Kirby.

Industry (28 de diciembre a la medianoche)

De los debutantes creadores Mickey Down y Konrad Kay, Industry sigue a un grupo de jóvenes graduados que compiten por un número limitado de puestos permanentes en un banco de inversión internacional líder en Londres. Protagonizada por Myha’la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson y Nabhaan Rizwan como “Los Graduados” y Conor MacNeill, Freya Mavor, Will Tudor y Ken Leung como “La Gerencia”, Industry ofrece una visión dentro de la caja negra que son las “altas finanzas” a través de los ojos de Harper Stern (Myha’la Herrold), una joven talentosa de Nueva York. Desde la perspectiva de este grupo de jóvenes impulsados por la ambición, el romance y las drogas, Industry examina cuestiones de género, raza y clase en el lugar de trabajo, a medida que comienzan a forjar sus identidades dentro del entorno de presión del piso de operaciones de Pierpoint & Co. Se les prometió meritocracia, pero la jerarquía reina.

Documentales

The mistery of DB Cooper (1 de diciembre, 22 horas)

El nominado al Emmy John Dower dirige este documental sobre el único secuestro de avión sin resolver en la historia de los Estados Unidos.

Baby God (8 de diciembre, 22 horas)

Documental sobre el legado del especialista en fertilidad Quincy Fortier, que inseminó en secreto a sus pacientes con su propio semen.

Alabama Snake (15 de diciembre, 22 horas)

Dirigido por Theo Love y producido por Bryan Storkel, el documental explora un incidente en Scottsboro, Alabama, en 1991. Glenn Summerford, un ministro pentecostal, fue acusado de intentar asesinar a su esposa con una serpiente de cascabel. Los detalles de la investigación y el juicio que siguió han perseguido al sur de los Apalaches durante décadas.

The art of political murder (16 de diciembre, 23 horas)

El documental, dirigido por Paul Taylos, explora el turbio mundo de la Guatemala de posguerra y su lucha por la justicia. Basado en el libro de Francisco Goldman del mismo nombre, descubre la verdad detrás del brutal asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi, que asombró a un país devastado por décadas de violencia política. Apenas dos días después de presentar un informe condenatorio en el que culpa a los militares guatemaltecos de las atrocidades de la guerra civil, el obispo Gerardi es encontrado muerto en su casa. El documental está producido por George Clooney y Grant Heslov.

Películas

Cats (5 de diciembre, 23 horas)

Con un elenco estelar que incluye a Ian McKellen, Judi Dench, Rebel Wilson, James Corden e Idris Elba, el ganador del Oscar Tom Hooper (Los Miserables) trae a la pantalla esta moderna adaptación del famoso musical de Andrew Lloyd Webber sobre una tribu de gatos que compiten por ascender a una nueva vida.

Bad Boys for life (12 de diciembre, 22 horas)

Los detectives Mike Lowrey (el nominado al Óscar Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) regresan para otro rodeo por las calles de Miami. Recién incorporados al nuevo equipo de élite de la policía, esta vez se lanzan a una caza explosiva para detener a Isabel y Armando Aretas (Kate del Castillo y Jacob Scipio), madre e hijo líderes de un brutal cartel de drogas.

Mujercitas (19 de diciembre, 22 horas)

La directora Greta Gerwig (Lady Bird) presenta su versión de la célebre novela de Louisa May Alcott. El filme sigue a las hermanas Jo, Meg, Amy y Beth March (interpretadas por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Eliza Scanlen), cuatro jóvenes decididas a ser dueñas de su propio destino. Además, el elenco cuenta con las ganadoras del Óscar® Laura Dern y Meryl Streep.

Las que se van de la plataforma

Hotel Artemis: 13 de diciembre

Animales Fantásticos y dónde encontrarlos 2: Los Crímenes de Grindelwald: 14 de diciembre