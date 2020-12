A Sopranos Sessions, el documental sobre el “detrás de escena” de la serie de HBO

Un nuevo documental sumerge a los espectadores en el “detrás de escena” de Los Soprano.

My Dinner With Alan: A Sopranos Session explora el trabajo en uno de los shows más exitosos y recordados de HBO y, por qué no, de la televisión; un registro documental que se basa en el libro homónimo de los críticos Alan Sepinwall y Matt Zoller Seitz.

Con la opinión de críticos, miembros del elenco y una rara entrevista con el creador de la serie, David Chase, los autores del libro toman asiento en el restaurant Holsten’s de Nueva Jersey -donde se filmó la última escena- y comentan la trascendencia de la ficción sobre la mafia.

Alan Sepinwall dijo: “Hemos estado hablando entre nosotros sobre Los Soprano durante la mayor parte de nuestras vidas adultas. Solo nos tomó un tiempo darnos cuenta de que otras personas podrían disfrutar escuchándonos hacerlo”, dijo el reconocido crítico de cine.

Según detalla la información oficial del documental, “Su amplia conversación cubre televisión, películas, psiquiatría, gangsterismo, su amistad de 20 años y su experiencia cubriendo la serie de The Star-Ledger of Newark, el periódico que Tony Soprano recogió al final de su camino de entrada”.

Mira el tráiler a continuación:

“Estamos muy emocionados de compartir esta conversación, tan inteligentemente filmada por Kristian Fraga y el equipo de Sirk Productions, sobre Tony, Carmela, Paulie Walnuts, aros de cebolla y nuestra amistad duradera con el mundo el 27 de diciembre”, añadió Sepinwall.

La premiere será vía streaming con la transmisión exclusiva la noche del 27 de diciembre, eso sí, solo en Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Para Estados Unidos, Latinoamérica, África y Asia, aún no se han anunciado las fechas oficiales o tentativas.

El libro

“El 10 de enero de 1999, un mafioso entró en la oficina de un psiquiatra y cambió la historia de la televisión. Al romper las ideas preconcebidas sobre el tipo de historias que el medio debería contar, Los Soprano dieron comienzo a nuestra era actual de televisión de prestigio, allanando el camino para gigantes como Mad Men, The Wire, Breaking Bad y Game of Thrones”, comienza la descripción de este libro escrito por Alan Sepinwall y Matt Zoller Seitz.

Como críticos de televisión del periódico local de Tony Soprano, The Star-Ledger de Nueva Jersey, Sepinwall y Zoller Seitz fueron de los primeros en escribir sobre la serie, incluso antes de que se convirtiera en un fenómeno.

A modo de celebración y conmemoración por el vigésimo aniversario de la ficción, Sepinwall y Seitz se reunieron para escribir The Sopranos Sessions, una colección de resúmenes, conversaciones y ensayos críticos que cubren cada episodio.

“Con una serie de nuevas entrevistas extensas con el creador de la serie David Chase, así como selecciones de los escritos de archivo de los autores sobre la serie, The Sopranos Sessions explora el arte, los temas y el legado del programa, examinando su interpretación de los italoamericanos, su representaciones gráficas de la violencia y sus profundas conexiones con otros clásicos del cine y la televisión”, añade la sinopsis oficial del libro.