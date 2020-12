Historia de la canción que Courtney Love le escribió a Kurt Cobain y la “dulce versión” de Miley Cyrus

La semana pasada, Miley Cyrus presentó un cover de “Doll Parts” de Hole en el programa televisivo de Howard Stern. Ante aquel tributo, la vocalista de la banda de rock alternativo y viuda de Kurt Cobain, Courtney Love, compartió un video de la actuación este lunes en su cuenta de Instagram y calificó el acto como una “dulce versión”.

Al día siguiente publicó en la misma plataforma un registro de Nirvana tocando en vivo “Smells Like Teen Spirit”, en que el líder de la agrupación le dedica el tema y la describe como “la mejor mierda del mundo”, aunque en ese tiempo todavía no estaban casados.

Cuando ese clip fue emitido por la televisión de Reino Unido, ella estaba de gira por Alemania y se enteró de la dedicatoria cuando estaba a punto de subir al escenario. “A pesar de que podría parecer vulgar para algunos, fue muy dulce y me hizo reír”, dijo en la red social.

Y junto a aquel video, Love compartió la historia de cómo compuso el sencillo que incluyó en el álbum Live Through This (1994) de Hole.

Según comentó en la descripción, escribió la letra en solo 20 minutos, mientras estaba encerrada en el baño de la residencia de una joven llamada Joyce, en Cambridge, Massachusetts. Al agotar todo el papel del que disponía en el cuarto, tuvo que recurrir a un plumón Sharpie, con el que siguió redactando la mayor parte de la letra en su brazo. Al mismo tiempo, otros invitados golpeaban la puerta insistentemente para que ella saliera.

Courtney Love y Kurt Cobain

“Trata de un chico, cuya banda acababa de salir de la ciudad, con el que me había acostado y del que oí que también lo hacía con otras dos chicas. Fue mi forma de decirle ‘eres un maldito idiota si no me eliges a mí, aquí está todo el deseo, la furia y el amor que siento por ti’”, detalló en la publicación, para después agregar que la inspiración para sus canciones no siempre llegan en ese intervalo de tiempo, pero que la intensidad de aquel momento era tan fuerte que esa sí lo hizo.

“De todos modos me casé con ese tipo”, sentenció en la plataforma.