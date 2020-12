The World’s A Little Blurry: documental de Billie Eilish estrena tráiler

Apple TV+ reveló el tráiler oficial de su nuevo documental: Billie Eilish: The World`s A Little Blurry.

El filme que se estrenará el 26 de febrero de 2021, cuenta la historia de crecimiento y ascenso al estrellato mundial de la cantante de 18 años, quien no solo brilló en los premios Grammy, si no que también fue elegida para musicalizar la nueva cinta James Bond: No time to die.

Bajo la dirección del R.J Cutler, el registro ofrece una mirada profunda e íntima sobre el viaje de esta artista que ha recorrido decenas de escenarios alrededor del mundo, así como el tiempo que pasa en casa con su familia mientras escribe, graba, y lanza su primer disco When We Fall Asleep Where Do We Go?

Billie Eilish lanzó su álbum debut consagrándose como la gran ganadora de los premios Grammy.

Recientemente, Billie Eilish lanzó la canción “Therefore I AM” y confirmó su participación en Ouverture of Something That Never Happened, una miniserie de siete capítulos de Gucci, a cargo del cineasta Gus Van Sant.

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry es una producción que mezcla imágenes de su presente, videos caseros de su infancia, momentos como artista y otros como una adolescente común y corriente que logró sacar su licencia de conducir.

El documental debutará el 26 de febrero de 2021 a través de Apple TV+. Mira el tráiler a continuación.