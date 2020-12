Los planes de Disney+ para crear contenido en Latinoamérica

En medio de todas las dificultades que ha enfrentado Disney en los últimos nueve meses, con proyectos aplazados, estrenos que no pudieron llegar a salas de cine y el cierre de sus parques temáticos, su plataforma Disney+ se ha transformado en un respiro para la compañía durante 2020.

A poco más de un año de su lanzamiento -debutó en noviembre de 2019 en EE.UU. y Canadá para luego extenderse a otros territorios-, registra a la fecha más de 86 millones de suscriptores en el mundo, quienes pueden acceder a un nutrido catálogo que incluye diverso contenido del gigante del entretenimiento, así como de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

A esto se suman ciertas producciones de Fox, adquirido por Disney en 2019. “Uno son Los Simpson, y lo otro una gama de películas apropiadas para Disney+, un producto sano, familiar”, explica Fernando Barbosa, General Manager Media Networks de The Walt Disney Company Latin America, en una rueda de prensa con medios de la región en la que participó Culto.

Los planes de la compañía no se detienen ahí: hace un mes y medio Disney+ desembarcó en Latinoamérica y ya trabaja en más de 70 proyectos originales desarrollados íntegramente en la región, los que se encuentran en distintas etapas de producción en países como Brasil (15), México (21), Argentina (29) y Colombia (6).

Con el debut del servicio en la región, el 17 de noviembre pasado, llegó la primera de esas producciones: Sobrevolando, serie de Nat Geo que muestra los más imponentes paisajes de Latinoamérica y que contó con tres versiones diferentes: una relatada por el cantante argentino Fito Páez, una por el actor brasileño Rodrigo Santoro y otra por el músico mexicano Jay de la Cueva.

Mientras, se gestan diversos proyectos que verán la luz durante 2021. Entre ellos destacan Releyendo Mafalda, documental que a través de entrevistas y material inédito abordará la famosa historieta del recién fallecido Quino, y Fuego amigo, un musical que narra el universo del trap.

En línea con este plan, ¿hay proyectos que se estén desarrollando con productoras chilenas? “De hecho, estamos evaluando un par de proyectos en Chile, sobre todo con compañías chilenas. Pero muchos de los proyectos que tenemos no tienen una denominación per se de país, sino que son proyectos que son regionales”, comenta Barbosa.

Ensayo y errorUno de los puntos clave para la plataforma ha sido la elección de contenidos, cuyos éxitos actuales son la serie The Mandalorian y Los Simpson, según medios norteamericanos. Sobre esa selección Barbosa explica: “Definitivamente hay diferencias entre el contenido que puede ir a una plataforma lineal, como los canales, y una plataforma no lineal como el streaming. En el caso de Disney+ hay patrones diferentes: en los canales todo se maneja y califica a través de un rating, que trae un resultado y por ende un ingreso publicitario. En plataformas es un poco más complejo porque se mide diferente, en vistas. Es realmente un espacio nuevo para nuestra compañía”.

Por lo mismo, reconoce que “hoy en día lo que estamos haciendo en Disney+ es todo ensayo y error. Poco a poco, conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta qué contenidos funcionan, qué contenidos no, qué hay que bajar, qué hay que reemplazar. Y vamos a poder ver también las tendencias de la audiencia, qué es lo que piden”.

En esa línea, el ejecutivo aborda la polémica que surgió entre los fanáticos de Los Simpson, ya que la plataforma solo cuenta con sus temporadas 29 y 30. “Por ahora es así pero creo que va a ir mutando de acuerdo a la performance de Los Simpson en la plataforma y en nuestro canal Fox”, señala.

“No tenemos la fórmula, nadie en realidad la tiene. Por supuesto hay otras compañías mucho más avanzadas, particularmente Netflix, que tiene 11 o 12 años en la región y obviamente más conocimientos que nosotros en cuanto a lo que funciona y lo que no. Nosotros estamos comenzando a navegar ese espacio”, advierte.

Finalmente, Barbosa asegura que la TV no quedará relegada a Disney+. “Obviamente la plataforma más estratégica de la compañía en este momento es Disney+, pero puedo decir que a futuro vamos a ver producciones específicamente para nuestros canales lineales, que no tendrán nada que ver con lo no lineal”, cierra.