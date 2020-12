Manzanero: la desconocida mujer que habría inspirado sus mayores éxitos

Con la muerte Armando Manzanero tras contagiarse de covid-19, se han comenzado a destapar distintas anécdotas y momentos de la vida privada del cantautor. Ahora, su amigo y cantante, Carlos Cuevas, dio a conocer que el difunto tuvo una relación amorosa con una —por ahora— anónima mujer de Sinaloa, México, quien habría inspirado algunas de las canciones más famosas del bolerista.

Si bien no mencionó en qué época fue el romance, sí hizo entrever que fue a finales de los 80, cuando Manzanero preparaba un exitoso álbum que contiene varios de sus temas más icónicos. “Me contó que las canciones más bellas de él que fueron ‘Contigo aprendí’, ‘Voy a apagar la luz’, ‘Adoro’, ‘Esta tarde vi llover’, todo ese álbum se lo compuso a una mujer sinaloense”, recordó Cuevas en entrevista con el programa Chisme No Like!

En el pasado, respecto a esa situación, el propio Cuevas tuvo un bochornoso incidente durante un concierto que dio en Yucatán. Él daba por hecho que, María Elena Arjona, la primera esposa del autor de “Somos novios”, había sido la inspiración para crear algunas de las canciones de aquel repertorio.

Antes del concierto, Manzanero le pidió a Cuevas que le consiguiera cuatro asientos para él y su esposa María Elena. Así sucedió. Y cuando cantó la canción de su amigo, “Contigo aprendí”, dijo al público:

—¡Aquí está la musa de esta canción!

Al otro día, le habló su amigo Armando Manzanero y le reclamó:

—¿Qué crees?, me acaban de mentar toda la madre porque la canción de “Contigo aprendí”, y todo ese álbum se lo hice a otra señora, y mi mujer sabía que lo había hecho a otra persona.