Tres canciones inspiradas en la muerte de George Floyd

Durante este martes, un jurado de la ciudad de Minneapolis declaró culpable al policía Derek Chauvin por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, el 25 de mayo del 2020. En Culto rescatamos algunas canciones que se hicieron inspiradas en su figura, en un hecho que conmovió al mundo -y removió el tema del racismo en EE.UU.- durante el año pasado.

“2020 Riots: How Many Times”, de Trey Songz

“Con las palabras en esta canción, solo quería hablar con el corazón de todos y reconocer el dolor y la angustia que todos están pasando en este momento. Sé que este no suele ser mi mensaje y no estás acostumbrado a escuchar esto de mí, pero esta es la persona que siempre he sido”, dijo el rapero Trey Songz cuando lanzó el tema dedicado a Floyd.

“FTP” de YG

“F-k the police”, eso significa la sigla del tema “FTP”, que la semana pasada el rapero YG lanzó con el fin de criticar la brutalidad policial contra los estadounidenses de color, en un video que aborda explícitamente el problema. Es música negra, pero en clave punk, mientras el coro subraya “f – k the police”. En el canal YouTube se recomienda que el video solo sea visto por mayores de edad.

“I Can’t Breathe” de H.E.R.

Usando las palabras que impactaron al mundo y que salieron apenas de la voz de George Floyd durante sus minutos finales, la cantante H.E.R. lanzó esta canción en homenaje al afroamericano. “Estas letras eran fáciles de escribir porque provenían de una conversación sobre lo que está sucediendo en este momento, lo que ha estado sucediendo y el cambio que necesitamos ver”, dijo al presentar la canción.