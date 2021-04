Oscar 2021: sigue el minuto a minuto de la ceremonia donde El Agente Topo puede hacer historia

Pese a la pandemia, a la postergación de la ceremonia, al cambio de locación, los Oscar ya están aquí. La 93° edición de los Premios de la Academia arranca con Mank como la más nominada y con Nomadland como la principal favorita, después de cosechar los mayores galardones de la temporada.

Maite Alberdi, Sergio Chamy y Marcela Santibáñez, representando a El agente topo y su nominación a Mejor documental, también arribaron al Union Station de Los Angeles, donde transcurrirá la mayor parte de la ceremonia.

El equipo del filme chileno se une a una “película”, como describió la organización esta vez al evento. Regina King arranca como la primera presentadora y, luego de una extensa introducción a cada nominado, anuncia el primer Oscar: Mejor guión original para la actriz y directora Emerald Fennell por Promising young woman.

Florian Zeller alza su premio en París, Foto: AP Photo/Lewis Joly, Pool

El padre, en tanto, celebra el premio a Mejor guión adaptado, en reconocimiento al coguionista Christopher Hampton y el director Florian Zeller, quien adaptó su propia obra de teatro.

En el tercer galardón de la noche, el danés Thomas Vinterberg festeja el primer Oscar de su carrera, por Mejor película internacional, para Another round. El cineasta de La celebración recuerda a su hija fallecida y celebra a su protagonista, Mads Mikkelsen, en un extenso discurso. Al contrario de su regla habitual, la Academia no parece estar limitando el tiempo de los agradecimientos.

El británico Daniel Kaluuya llegaba como gran favorito y finalmente se impone en la categoría de Mejor actor de reparto. Su versión de Fred Hampton en Judas and the Black Messiah arrasó en las principales premiaciones en los últimos meses.

Primeros Oscar de esta edición para Netflix. La compañía batió su propio récord de nominaciones (36) y tiene varias cartas en las principales categorías. Es a través de La madre del soul que la compañía empieza fuerte, al obtener las distinciones a Mejor maquillaje y peinado, y Mejor diseño de vestuario.

Chloé Zhao arrasó en la temporada de premios y confirma sus credenciales. La cineasta detrás de Nomadland se convierte en la segunda mujer en ganar el premio a Mejor director, después de Kathryn Bigelow en 2010. La realizadora evoca un poema que aprendió en su natal China junto a su padre y cita algunas líneas: “La gente al principio es completamente buena”.

Riz Ahmed aparece como presentador para anunciar el reconocimiento a Mejor sonido, que da como triunfador al equipo de su propia película, Sound of metal. Entre los ganadores están tres mexicanos, Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc.

En las categorías de cortometrajes la Academia celebra a dos títulos de fuerte contenido político y social. Como Mejor corto de ficción galardona a Two distant strangers y como Mejor corto animado a If anything happens I love you (Netflix).

Pixar se impone por 11° ocasión en Mejor largometraje animado: Soul, del director Pete Docter, gana ante una competencia que incluía a Wolfwalkers, en la que trabajó el animador chileno Víctor Paredes. “No teníamos idea cuánto nos enseñaría el jazz sobre la vida”, dice el cineasta y máximo jefe de Pixar.

Dana Murray y Pete Docter celebran su Oscar por Soul, junto a Reese Witherspoon. Foto: Chris Pizzello/Pool via REUTERS

Colette, del director Anthony Giacchino, se queda con el galardón a Mejor corto documental, por su historia de una mujer que vuelve al campo de concentración nazi en que asesinaron a su hermano.

Finalmente, la categoría de Mejor documental, en la que El agente topo hizo historia como el primer filme chileno de ese género en obtener una nominación. El triunfo es para Mi maestro el pulpo (Netflix), que se consolidó como favorito en los últimos meses y era la carta más segura según los medios de EE.UU.

Tenet, ninguneada de los reconocimientos principales, se apodera del galardón a Mejores efectos visuales. Es el tercer filme de Christopher Nolan en ganar en la categoría, después de El origen y Interstellar.

En Mejor actriz de reparto se cumplen los pronósticos: Youn Yuh-jung triunfa por su rol en Minari, su primer papel en EE.UU. Bromea con la sorpresa de haber conocido a Brad Pitt, asegura que por hoy perdona a los que pronuncien mal su nombre y le dedica sentidas palabras al director del largometraje, Lee Isaac Chung. También vuelve a mostrarse contrarias a las premiaciones y elogia a sus colegas.

Mank apunta a que se quedará lejos de los diez premios a los que aspiraba, pero al menos no se irá con las manos vacías de la Union Station. La cinta de David Fincher es reconocida como Mejor diseño de producción, en distinción a su estupenda recreación del Hollywood de los años 30 y el complejo mundo del guionista Herman J. Mankiewicz.

El galardón a Mejor fotografía parecía que se lo disputarían entre Joshua James Richards (Nomadland) y Erik Messerschmidt (Mank). Halle Berry revela que el ganador es este último, por el filme en blanco y negro del director de La red social, que ahora llega a dos estatuillas.

Noticia en desarrollo...