¿Dónde se han ido los rebeldes?: el legendario Van Morrison hará su primer show virtual tras la polémica

De una u otra forma, Van Morrison siempre ha navegado contra la corriente. A mediados de los 60, cuando su carrera se disparaba en Estados Unidos con Them, el influyente grupo de rock de Belfast, el cantante decidió dejar la banda y emprender una carrera solista. Poco después, tras timbrar su mayor clásico a la fecha, la irresistible Brown eyed girl (1967), el músico dio un giro radical para su siguiente disco, el inicialmente incomprendido Astral weeks (1968), hoy considerado una obra maestra por su conjunción de jazz, folk e imaginario celta.

Donde no ha habido segundas lecturas ni una pizca de apoyo de la prensa especializada ha sido con las últimas declaraciones del aclamado cantautor norirlandés, quien durante el peak de la pandemia en Europa fue duramente cuestionado por criticar las medidas de confinamiento decretadas por las autoridades de Reino Unido, a quienes calificó de “matones fascistas que turban nuestra paz”.

“Así como debería haber libertad de prensa, debería haber libertad de expresión (...) pero si haces canciones que son una expresión de la libertad de expresión, obtienes una reacción muy negativa”, se lamentó Van Morrison, quien ha sido tildado de negacionista por lanzar canciones anti-cuarentenas durante el último año, con títulos como Born to be free (Nacido para ser libre) y Do you want to be a slave? (¿Quieres ser un esclavo?), una colaboración con Eric Clapton que hizo que la revista Variety se preguntara “¿en qué mundo están viviendo estos dos artistas?”.

Pese a que aún no está claro si el artista de 75 años -nacido como George Ivan Morrison- cambió o no su postura desde entonces, Van the Man da vuelta la página y anuncia dos nuevos proyectos: un ambicioso disco doble que verá la luz el próximo viernes 7 de mayo, el número 42 de su discografía, seguido de su primer show virtual, agendado para el día siguiente y con venta de entradas disponible para todo el mundo (Chile incluido).

De acuerdo a un anuncio difundido hoy por su sello discográfico, el recital del 8 de mayo será una celebración del nuevo álbum de Van Morrison, con un livestreaming del cantautor desde los Real World Studios de Wiltshire en el que estrenará canciones nuevas junto con una selección de temas clásicos.

Las entradas para el concierto se pueden adquirir aquí, con acceso para la versión HD o 4K del evento.

Sobre el nuevo disco, bautizado como Latest record project volume 1, las primeras reseñas adelantan un trabajo ambicioso de 28 canciones que recorre el espectro sonoro clásico de Van Morrison: blues, jazz, R&B y blue-eyed soul (como se le conoce al soul hecho por blancos), con sabor a bohemia, whisky y desamor.

“Desde la joya de R&B Jealousy hasta la alegre y country A few bars early, a través del enérgico garage rock de Stop bitching, do something”, enumera la información oficial entregada sobre un álbum del que ya hay un par de adelantos dando vueltas en plataformas (Love should come with a warning, Only a song), y que según el propio artista funcionará como un testimonio directo sobre la vida contemporánea.

De hecho, de acuerdo al listado de canciones disponible en su sitio web, hay un par de títulos del álbum que sugieren más opiniones incorrectas y potenciales nuevas polémicas para el artista, como They own the media (Ellos controlan los medios), Why are you on Facebook? (¿Por qué estás en Facebook) y Where have all the Rebels gone? (¿Dónde se han ido los rebeldes?).

Latest record project: volume 1 ya está disponible para reserva y se lanzará en diversos formatos, como el de doble CD, triple vinilo y digital.