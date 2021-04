Colman Domingo, el hombre de Fear the Walking Dead apetecido por Hollywood: “Los premios consisten en un sistema de marketing”

Los Oscar de este domingo estuvieron consagrados a la cineasta Chloé Zhao (Nomadland), a marcas históricas en términos de diversidad y a un final anticlimático con Anthony Hopkins ganando sorpresivamente ante Chadwick Boseman y no pudiendo agradecer el galardón porque la Academia no le permitió conectarse vía Zoom.

También fue una buena noche para Colman Domingo (51), quien condujo un programa que la organización realizó al final del evento y que antes, en la alfombra roja, fue celebrado como unas de las estrellas mejores vestidas, al arribar a la Union Station de Los Angeles con un traje rosado eléctrico.

Al teléfono con Culto un par de semanas antes de la ceremonia, se declara como alguien “un poco cínico de los premios”. “Estás hablando con alguien que es un poco escéptico, porque veo la forma en que se balancea el péndulo. He estado en este negocio el tiempo suficiente para comprender su realidad”, señala.

Si bien Domingo no estuvo nominado a los Oscar (sí a los Independent Spirit Awards del jueves anterior), su asistencia a la mayor cita de Hollywood también se justificaba en que fue parte clave del elenco de La madre del soul, la película final de Chadwick Boseman.

Estrenada en noviembre en Netflix, la cinta le dio el rol de Cutler, integrante de la banda que acompaña a la imponente Ma Rainey (Viola Davis) en una tensa sesión de grabación en los años 20 en Chicago. Es el largometraje que le ha reportado más menciones en una temporada de premios, pero es también sólo uno de los tantos proyectos en los que Domingo ha estado involucrado en el último año.

Su cosecha 2020 y 2021 incluye Zola (uno de los títulos sensación de Sundance el año pasado); un episodio de The Twilight Zone escrito por Jordan Peele; el primero de los dos capítulos especiales que lanzó Euphoria –en el que brindó una poderosa interpretación junto a Zendaya–, y el filme Without remorse, con Michael B. Jordan, que llega este viernes 30 a Amazon Prime Video. Eso en cuanto a su experiencia frente a cámara, porque también cuenta con una prolífica carrera en teatro como intérprete y dramaturgo.

El primer proyecto en TV que le permitió compatibilizar ambas labores fue Fear the walking dead, la serie en la que encarna al implacable Victor Strand y en la que ha podido dirigir tres episodios, convirtiéndose en el primer actor de las producciones de The walking dead en lograr tal hito.

“Me encanta la idea de que soy alguien que realmente cree en la historia que estamos tratando de contar y sé que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de ser uno de los guardianes de la forma en que contamos la historia y lograr más impacto”, sostiene.

Conforme Fear the walking dead sigue su camino (los lunes a las 23 hrs. por AMC, nuevos episodios de su sexta temporada), The walking dead empezará a emitir su ciclo final en agosto, luego de más de una década al aire. “Somos la precuela, la serie hermana, pero creo que tenemos nuestro propio estilo de narración, nuestro propio estilo de acción”, apunta, junto con mencionar que con el tiempo algunos miembros del elenco se han convertido en “familia”.

-Ud. al hablar de varios de sus últimos proyectos también se ha referido a ellos como familias, ya sea Euphoria y su vínculo especial con Zendaya o el equipo de La madre del soul. ¿Cómo se construye eso?

Creo que lo construyes con mucho cuidado y confianza. He tenido la suerte de trabajar con algunos de los artistas más increíbles, ya sea Zendaya, Chadwick Boseman o Viola Davis. Y ha sido extraordinario, para ser honesto. Estoy con personas que realmente saben actuar, y tienen un gran sentido de generosidad y se preocupan por el trabajo. Eso es todo lo que siempre quise como actor cuando comencé. Realmente no aspiraba a ser famoso, aspiraba a ser respetado. Y eso es algo en lo que incluso insisto ahora que tengo 51 años. Se trata de respeto, y creo que si eres respetado en la sala puedes hacer cualquier cosa.

-Un sitio web sobre cine lo llamó “el hombre más trabajador del mundo del espectáculo”. Hace teatro, películas, series de televisión, acaba de firmar un acuerdo con AMC Networks. ¿Qué tan real le parece que lo describan así?

De hecho, creo que es verdad (se ríe). Porque, para ser honesto, miro a mis contrapartes y no veo a la gente trabajando tan duro como yo. Porque soy muy curioso y trabajo en muchas plataformas. Sé que soy único en esta industria. Nadie puede señalar a otro actor que esté trabajando en televisión, en un par de series, y en películas, en el nivel de cine que estoy haciendo. Y escribiendo para Broadway, escribiendo para teatro y participando animación. Solo tengo curiosidad, hombre, me encanta crear y no importa en qué medio. Solo me gusta, me levanto por la mañana, voy a mi oficina, escribo y leo. Siento que es parte de mi propósito. Entonces mi trabajo es realmente también mi hobbie, y también es mi propósito. Por eso creo que soy el hombre más trabajador del mundo del espectáculo, después del gran James Brown (se ríe).

-En la última ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores, por primera vez las cuatro categorías de actuación tuvieron como ganadores a personas de color, incluyendo a sus compañeros Viola Davis y Chadwick Boseman. ¿Cree que ahora era el momento o es algo que debería haber sucedido hace años?

Es gracioso, porque siempre pienso que los premios son subjetivos. Ese es mi sentimiento honesto. Creo que muchas veces los premios no son sobre el actor, ni sobre los creadores. Creo que son acerca de un sistema de marketing. Muchas veces no puedes decir que es sobre lo mejor. Creo que se trata de promover la institución. Lo cuestiono todo, cuestiono el hecho de que por primera vez, en este clima, después del Black Lives Matter, finalmente la gente de color se llevó todos los premios. No sé si es una respuesta a eso, lo que lo haría un poco cínico, o si es la verdad. Espero que sea la verdad y que hayan premiado las mejores actuaciones porque fueron excepcionales. Respecto a la visibilidad, creo que eso es maravilloso. ¿Debería haber ocurrido hace mucho tiempo? Absolutamente. ¿Debería continuar en el futuro? Eso espero.