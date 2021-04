De Small Axe a Normal People: las grandes series británicas que dominan los Bafta 2021

Small axe fue un fenómeno a fines de 2020. La serie antológica de cinco filmes de Steve McQueen –emitida por la BBC, inédita en Latinoamérica– causó sensación por su retrato de la comunidad de inmigrantes antillanos en Londres entre los años 60 y 80. Terminó ganando un Globo de Oro en reconocimiento a la actuación de John Boyega.

Pero antes hubo discrepancias entre quienes creían que debía competir en las categorías que distinguen lo mejor del cine y los que estimaban que, si su creador la había pensado como una serie de TV y no como cinco películas separadas, debía ir por los Emmy y por los otros galardones abocados a las producciones televisivas.

Small axe

Ya aclarada la controversia, Small axe arremetió como el título más nominado de la edición 2021 de los Bafta de la televisión, acaparando 15 candidaturas. Steve McQueen logra menciones en dirección y guión, mientras que se mide a cuatro producciones en la categoría de Mejor miniserie: Adult material, I may destroy you y Normal people.

Con diez nominaciones aparece The Crown, incluida Mejor serie, donde compite con Gangs Of London, I hate Suzie y Save me too. Extrañamente, no consiguió un lugar la actriz revelación de su cuarta temporada, Emma Corrin, premiada y elogiada desde su debut en noviembre por su papel como Lady Di.

El resto de las principales candidatas de los Bafta son I may destroy you (ocho, disponible en HBO GO), Normal people (siete, en la plataforma Starzplay) y el segundo ciclo de Sex education (seis, Netflix).