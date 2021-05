La pandemia no se acaba pero sí mi serie favorita

Sin mayor bombo, El método Kominsky estrenará su tercera y última temporada el 28 de mayo en Netflix. Después de menos de 30 episodios y algunos premios (nadie lo recuerda pero fue la mejor comedia televisiva de 2018 según los hoy cuestionados Globos de Oro), la serie protagonizada por Michael Douglas llegará a su fin.

¿Temprano adiós? Lo sería en una era diferente de la televisión, no en la actual, en que esa misma cantidad de ciclos es la que tendrá Dead to me, la comedia negra con Christina Applegate y Linda Cardellini, o la que tuvo American gods, la adaptación de Neil Gaiman.

En cambio, el guionista y director Dan Fogelman siempre imaginó seis temporadas para This is us. Su épica familiar y peligrosamente emotiva abarca múltiples épocas y diferentes personajes de la familia Pearson, y fue vendida con esa extensión a la estación NBC. En el camino, la serie podría haber tenido otro desenlace pero su éxito en rating y en reconocimientos la hicieron un indispensable de la televisión norteamericana desde que debutó en 2016.

El método Kominsky

Su poderosa carga dramática de seguro la pudo haber convertido en una buena compañía durante la pandemia, por lo que la confirmación de su adiós –esperado para quien siguió con atención las declaraciones de su creador– puede lucir como algo más difícil de asumir en medio del contexto mundial.

En un registro diferente y probablemente más masiva, The walking dead también le puso fecha a su despedida. Después de más de una década al aire, la serie que alcanzó estatus de fenómeno empezará a emitir su ciclo final el domingo 22 de agosto en Estados Unidos. En Chile, Fox (hoy Star) ha programado en simultáneo cada temporada, por lo que la lógica apunta a que el adiós de la serie sobre el apocalipsis zombie se verá en paralelo en Latinoamérica.

Para el fan duro quizás no hay nada como la historia original, pero no es menor que todavía siga al aire Fear the walking dead, el spin-off que hoy emite en AMC y que ya va en su sexto ciclo, sin dar luces de que acabará pronto.

Nacido como un mero spin-off, Better call Saul no solo sobrevivió a la alargada sombra de la ficción madre, Breaking bad, sino que se las arregló para encontrar nuevos derroteros y consolidar sus propios méritos. Hoy la serie que Netflix estrena fuera de Estados Unidos está grabando su sexta temporada, la que será la más extensa de su historia, con 13 episodios que debieran cerrar el trayecto de Jimmy McGill / Saul Goodman. Se espera debute a inicios de 2022.

Better call Saul

De todos los títulos con pronto final, Brooklyn nine-nine era una de las que lucía más sólida para seguir construyendo una extensa historia. Pero el escenario que se configuró en Estados Unidos tras el Black Lives Matter la puso en discusión –al igual que a otras series policiales– y el resultado fue que NBC y sus creadores, Dan Goor y Michael Schur, concluyeron que era momento de bajar la cortina.

Así, la comedia policial con Andy Samberg terminará con su octavo y último ciclo entre este y el próximo año, llegando a los 153 capítulos, lo que de todos modos la anota entre las comedias con más largo recorrido en la última década.

Con menos fanaticada global pero altamente valorada por los fans, la comedia Insecure (HBO) dirá adiós con su quinta temporada, a emitir durante este año. Pero su cocreadora y protagonista, Issa Rae, ya tiene nuevo proyecto con HBO Max, una ficción sobre el mundo del rap. Ese movimiento se acerca a la tendencia actual: acertar, desarrollar con coherencia y no pasar de tres o cuatro ciclos. Aunque los fans lloren a sus series favoritas y sus quizás apresuradas despedidas.