La Música Declara Emergencia: el movimiento que une a artistas y productores chilenos frente a la crisis medioambiental

“No hay música en un planeta muerto”. La frase se ha repetido y ha cobrado fuerza en en diversas instancias musicales del último tiempo. A fines de 2019, por ejemplo, la cantante estadounidense Billie Eilish lució una polera con esa leyenda durante su aparición en los American Music Awards. El célebre diseñador gráfico inglés Peter Saville relanzó su icónica ilustración para la carátula de Unknown pleasures (1979) de Joy Division con esa frase, la misma que el grupo Foals estampó en una bandera en los Mercury Prize británicos.

Todas las figuras mencionadas se han plegado en los últimos años a La Música Declara Emergencia (Music Declares Emergency o MDE, en inglés), una iniciativa creada en Reino Unido que une a diversos artistas, profesionales y académicos en un movimiento internacional para enfrentar la crisis medioambiental, cuyo fin es aprovechar sus espacios para visibilizar y generar conciencia en torno a la emergencia climática que vive el planeta, al tiempo que busca trabajar de manera colaborativa y fomentar prácticas sustentables en la industria que mitiguen el impacto ambiental con acciones concretas.

Tras más de un año de trabajo silencioso y en medio de una pandemia que ha paralizado casi por completo la actividad en vivo en este lado del mundo, la campaña muestra sus primeras acciones en Chile, con distintos artistas y productores nacionales que han decidido sumarse al movimiento, siguiendo el ejemplo de colegas como The 1975, Radiohead, Robyn, The xx, Massive Attack y Savages, entre otros, además del colombiano Juanes y el ex Soda Stereo Charly Alberti.

La cantante estadounidense Billie Eilish en una actividad para alertar frenta al cambio climático junto a la activista Greta Thunberg.

Entre los músicos nacionales que han timbrado su apoyo a la campaña destaca la baterista de Los Jaivas, Juanita Parra; los cantautores Fernando Milagros y Vicente Cifuentes; el grupo Como Asesinar a Felipes; el guitarrista Ángel Parra; el músico electrónico Subhira y figuras del hip hop criollo como Foex y Hordatoj. Las solistas Pascuala Ilabaca, Fran Straube (Rubio) y Chini.png también firmaron por el movimiento.

Junto a ellos, se formó un colectivo independiente que reúne a IMICHILE (la asociación gremial de la industria musical independiente del país), la Fundación Lotus (de la productora a cargo de Lollapalooza) y la Universidad Austral de Chile, quienes articulan una campaña a nivel local que recibe apoyo e intercambio recíproco de sus pares del Reino Unido y de representantes de MDE de países como Canadá, Francia, Alemania y Suiza.

El objetivo, comentan, es unir fuerzas y hacer un llamado a todos los actores del sector para que declaren emergencia climática y trabajar en conjunto para transformar esta iniciativa en cambios concretos que contribuyan a un futuro de carbono neutralidad. Lo anterior incluye desde su coordinación con autoridades locales hasta iniciativas puntuales dentro de su propio campo de acción, como giras, conciertos y festivales.

“Es un objetivo muy ambicioso, porque queremos crear conciencia sobre la emergencia climática, sobre la posibilidad de trabajar de forma colaborativa para fomentar prácticas sustentables en la industria. En ese sentido, queremos que además de los artistas se sumen productoras, organizaciones de todo tipo e incluso el público”, comenta Sebastián De la Barra, integrante de la Fundación Lotus y parte del equipo a cargo de la realización del Lollapalooza chileno hace una década.

Si bien el festival del Parque O’Higgins desde el comienzo ha puesto acento en su espíritu verde y en elementos como el reciclaje de los desechos que deja el evento, De la Barra asegura que esta campaña tiene una visión aún más amplia, inclusiva y colectiva, aprovechando el impacto que tienen los artistas entre sus seguidores y la masividad de este tipo eventos musicales.

“Con los artistas, que son grandes agentes de cambio, referentes para millones de personas, tenemos la responsabilidad y oportunidad de generar conciencia a nivel masivo. Por otro lado, en general, en el tratamiento de la basura en cualquier actividad de música en vivo estamos al debe, queda mucho por generar y cambiar”, comenta el productor.

Para De la Barra, en medio de una crisis sanitaria y económica mundial que tiene paralizado al sector de los espectáculos en vivo en el país, este tipo de iniciativas cobrarán fuerza una vez que Chile viva su reapertura a los conciertos, al tiempo que definirá la forma en que estos se realizarán en los próximos años en el país.

“Frente a la crisis económica de todas las industrias creativas, esto va a provocar un desafío económico también, porque para estos desafíos sustentables hay que invertir un poco más, pero tiene que ver con mirar esta industria a largo plazo, con una visión de vida distinta también”, agrega el promotor, quien cita como ejemplos concretos para el futuro inmediato la implementación en los eventos locales de los tickets electrónicos, las giras sustentables y reducir a “carbono cero” el impacto de cada asistente a un show.

La declaración completa de los artistas y productores locales se puede revisar en detalle en el sitio musicdeclares.net/cl.