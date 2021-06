La pluma de Tarantino: Había una vez en Hollywood sale en formato libro

Generalmente es el cine el que adapta cuentos o novelas para llevarlas a la pantalla grande, casos como el de El Padrino, de Mario Puzo, o El resplandor, de Stephen King, lo demuestran. Pero muy en su estilo de hacer las cosas diferentes, Quentin Tarantino lo hizo al revés.

El afamado cineasta acaba de lanzar al mercado su primera novela. Se trata de Había una vez en Hollywood: una novela. Una versión en narrativa de su película de 2019, que protagonizaran Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

En su momento, el filme fue la segunda película más taquillera de su carrera con US$ 375 millones en todo el mundo, solo superada por los US$ 426 millones que recaudó Django Unchained.

La novela

En sus 400 páginas, y a diferencia del filme, la novela se centra más en la historia de Cliff Booth, el personaje que interpretara Brad Pitt, doble de Rick Dalton (DiCaprio) y a la vez, su amigo. Lo que hace este libro, es profundizar la historia de su vida. Todo aquello que no sale en el filme. Algo así como en el libro de Mario Puzo, donde personajes como Luca Brassi o la esposa de Don Corleone aparecen con su historia personal mucho más desarrollada.

“Es, en el fondo, la novela de Cliff Booth. Booth es el ayudante y doble de acción de Dalton. Su historia de fondo se completa. Nos enteramos que en la Segunda Guerra Mundial mató a más japoneses que cualquier otro soldado estadounidense y ganó la Medalla al Valor dos veces”, señala Dwight Garner, el crítico literario del New York Times al respecto.

Garner indica que Tarantino no se da mayores recovecos en el entramado narrativo, y que su estilo de pluma, como en sus películas, es más bien “al hueso”. Por supuesto, recoge varias de las obsesiones que ha desplegado en sus filmes. “Tarantino no está tratando de interpretar aquí lo que a otro novelista / guionista, Terry Southern, le gustaba llamar Quality Lit Game. No quiere impresionarnos con la complejidad de sus oraciones o el matiz de sus percepciones psicológicas”.

“[Tarantino] está aquí para contar una historia, al estilo de Elmore Leonard, tómalo o déjalo, y para dejar espacio en el camino para hablar sobre algunas de las cosas que le importan: películas antiguas, camaradería masculina, venganza y redención, música y estilo -agrega Garner-. Lo entiende: la cultura pop es lo que tiene Estados Unidos en lugar de la mitología. Lo mordió temprano esta noción, y se quedó mordido”.

El crítico del Times lo resume de una forma muy “Tarantiniana”, si se quiere decir: “Es un libro de bolsillo de mercado masivo que apesta a libros de bolsillo de mercado masivo. En mi memoria, es el olor del aceite de coco tibio, los ácaros del polvo y el mercuriocromo encharcado”.

Como un juego de destino, el libro salió a través de la editorial Reservoir books, perteneciente al conglomerado Penguin Random House. Consultados por Culto, desde la mencionada casa trasnacional se indicó que aún no hay fecha de llegada a Chile del libro.