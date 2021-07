Con exigencia de vacunas, test PCR y mascarillas: el día 1 del retorno de Lollapalooza

Este jueves volvió oficialmente el Festival Lollapalooza, en Chicago, como siempre, en el Grant Park de la ciudad. Según medios estadounidenses, se estima que más de 100.000 fanáticos asistirán al evento de cuatro días.

Para esta nueva edición, debido al coronavirus no hay escenario Kidzapalooza y el evento se desarrolla en medio de estrictas protocolos COVID. De hecho, para ingresar se está exigiendo un comprobante de vacunación o un test PCR negativo.

Pese al peligro de la temida variante Delta, fueron miles los fanáticos que llegaron al Grant Park este jueves, a contar de las 11.00 a.m. hora local. En ese horario, según reporta el Chicago SunTimes, ya se podían ver las masas afuera de las entradas del festival: Ida B. Wells Drive, East Harrison y Monroe Avenue en Michigan Avenue. Todos vistiendo atuendos propios del verano boreal como pantalones cortos, jerseys, sombreros de vaquero, teñido anudado y más. En la entrada, voluntarios se encontraban ofreciendo mascarillas para quienes se interesaran.

Según el Chicago SunTimes, pese a que algunos fanáticos dijeron que estaban un poco preocupados por el COVID-19, muchos expresaron confianza en los nuevos y estrictos protocolos sanitarios del festival.

En general, los asistentes señalaron que el proceso de ingreso y control fue bastante expedito, pese a los protocolos. “Fue muy fácil, ni siquiera había filas y había muchas estaciones para que la gente pasara”, dijo Danielle Polk, de 24 años de Chicago al citado medio. La muchacha argumentó que ella y sus amigas sintieron que el ingreso fue sorprendentemente fácil y eficiente, muy lejos de años anteriores, donde se esperar casi una hora para pasar.

Pero no todos tuvieron la misma fortuna. Hubo casos de gente que debieron devolverse por no estar vacunados. Así, el Chicago Sun Times recoge el caso de Damon Sagel y su madre: a los dos se les prohibió el ingreso porque no estaban vacunados. Argumentaron al matutino que no sabían que debían estarlo y estaban molestos por haber perdido US$ 500 en boletos (poco más de 380.000 pesos chilenos).

En lo estrictamente musical, el primer día contó con las presentaciones de Miley Cyrus, Black Pumas, Orville Peck, Playboi Carti, Jimmy Eat World.

En el caso de los Black Pumas, una de las bandas revelación de los últimos tiempos, la presentación fue especialmente emotiva. En un minuto, el líder Eric Burton tuvo que hacer una pausa en el show para contemplar el mar de manos en el aire aplaudiendo ruidosamente durante un descanso en la actuación. Eso es algo con lo que seguramente Burton ni soñaba hace algunos meses.

El cierre estuvo a cargo de Miley Cyrus, quien arrancó con su éxito We Can’t Stop, acaso perfecto para la ocasión con su mantra “es mi fiesta y haré lo que quiero”. Luego vino una serie de covers que según dijo, “me hicieron quien soy”. Entre otros; Heart of Glass, de Blondie, Where Is My Mind?, de Pixies; Say Hello To Heaven de Temple of the Dog; e incluso, White Wedding, con un invitado de lujo, Billy Idol, el autor del tema. Definitivamente, la fiesta está de vuelta.