Nona Fernández y Benjamín Labatut entre los nominados al National Book Awards 2021

Es uno de los galardones más importantes de la literatura a nivel mundial. Se trata del National Book Awards, que reconoce a lo más granado de las letras de los Estados Unidos, el cual acaba de acaba de hacer pública la longlist con las candidaturas en todas las categorías. En Translated Literature, que reconoce autoras y autores de todo el mundo traducidos al inglés y llevados a las librerías del gigante del norte, hay dos nacionales: Nona Fernández y Benjamín Labatut.

En el caso de la también actriz, se encuentra nominada por su novela La dimensión desconocida, original en castellano de 2016 vía Literatura Random House. En inglés se publicó en la casa Graywolf Press y fue traducida por Natasha Wimmer bajo el título The twilight zone.

Por su lado, Benjamín Labatut se encuentra nominado por su aclamado (e inclasificable) libro Un verdor terrible, publicado en castellano en 2020 vía Anagrama. En lengua anglo se publicó con el título When we cease to understand the world con la casa New York Review Books, y la traducción corrió por cuenta de Adrian Nathan West.

En 2019, ya hubo una nominación chilena en la misma categoría, también fue Nona Fernández, esa vez con su Space Invaders, original de 2013 vía Alquimia Ediciones. Sin embargo, en aquella oportunidad el galardón recayó en László Krasznahorkai y su libro Baron Wenckheim’s Homecoming. Sin embargo, La dimensión desconocida ya obtuvo un premio: el Sor Juana Inés de la Cruz, en 2017, uno de los galardones importantes de las letras mexicanas y que también ha recaído en autoras como Margo Glantz, Cristina Rivera Garza, Camila Sosa Villada o María Gainza.

Asimismo, Un verdor terrible es el segundo premio al cual se encuentra nominado durante el 2021. Durante el primer semestre fue uno de los candidatos en la shortlist del International Booker Prize, donde compartió honores con la argentina Mariana Enriquez, aunque el premio se lo llevó el francés David Diop.

Científicos y un agente

La dimensión desconocida se ubica en el centro líquido de las obsesiones que Nona Fernández ha desarrollado en su literatura, la memoria del Chile de la dictadura. En este caso, un compungido agente de la policía secreta del régimen llega a las dependencias de una revista opositora, y lanza una confesión. Los crímenes y hechos en los que se ha involucrado.

Esta historia tuvo un sustrato real en el caso de Andrés Valenzuela (alias Papudo), suboficial activo de la Fach al momento de hablar y agente del Comando Conjunto, quien entregó su testimonio a la periodista Mónica González. El hecho también fue llevado a la ficción en la primera temporada de la serie Los archivos del cardenal, en 2011.

Cosas ocultas también explora Un verdor terrible, puesto que Labatut se introduce en las biografías de connotados científicos, de quienes no se centra en sus logros -los cuales menciona, por cierto- sino en sus atormentadas vidas, y cómo sus mismas investigaciones terminaron por rebotar en sus aconteceres. Ahí está el caso de Fritz Haber, un químico alemán judío quien creó un pesticida, el Zyklon A, el cual fue modificado por los nazis (y le colocaron el nombre de Zyklon B) para el exterminio masivo de judíos en los campos de concentración. Entre ellos, sus propios parientes.

Fernández y Labatut son segunda y tercer chilenos en aparecer nominados al premio, respectivamente. Anteriormente, en 2009, nada menos que Roberto Bolaño fue parte del selecto listado. En aquella ocasión obtuvo el National Book Critics Circle Award por su monumental 2666. A ellos, se suma la Medalla de Honor que la National Book Foundation entregó a Isabel Allende por su trayectoria, en 2008.

Desde la organización detallaron que los cinco finalistas del National Book Award se darán a conocer el próximo 5 de octubre, y los ganadores, el 17 de noviembre.

El National Book Awards, otorgado por la National Book Foundation, ha galardonado a nombres como William Faulkner, John Cheever, Phillip Roth, Joyce Carol Oates, William Carlos Williams, Wallace Stevens, Louise Glück entre otros.