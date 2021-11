Palabra de su creador: El Juego del Calamar regresará con una temporada 2

Descollante en su alcance mundial gracias al streaming, El juego del calamar y su equipo ahora se despliegan de manera presencial en Estados Unidos. Tanto su creador, Hwang Dong-hyuk, como las principales estrellas del elenco, se encuentran en Norteamérica para promover la serie de Netflix ante la prensa y los votantes de las principales premiaciones de la televisión.

En ese contexto, el cerebro de la producción surcoreana anunció algo que parecía cosa de tiempo para que se concretara: una segunda tanda de capítulos que continúen la historia lanzada en septiembre y convertida en el mayor éxito de la plataforma de streaming.

“Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada. ¡Así que casi siento que no nos dejas otra opción!”, le dijo el escritor y director a The Associated Press.

“Pero diré que de hecho habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo. Estoy en el proceso de planificación actualmente. Pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo sucederá. Así que te prometo esto: Gi-Hun volverá, él hará algo por el mundo”, indicó en relación al personaje interpretado por Lee Jung-jae.

Netflix aún no ha ratificado la continuidad de El juego del calamar, pero una declaración oficial de parte de la compañía debiera llegar en cualquier momento.