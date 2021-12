Con un chileno incluido: los mejores libros del 2021 según el New York Times

Como todos los años, el New York Times publicó el listado de los que considera son los mejores libros del año 2021. Sorpresivamente, incluyó al escritor nacional Benjamín Labatut con la traducción al inglés de su libro Un verdor terrible.

Traducido por Adrian Nathan West, en lengua anglosajona llevó el título de When We Cease to Understand the World y se publicó por la casa editorial Pushkin. El Times argumentó la elección por lo siguiente: “Labatut une de manera experta las historias de los más grandes pensadores del siglo XX para explorar tanto el éxtasis como la agonía de los avances científicos: sus inmensos beneficios para la sociedad y sus elevados costes humanos.

“Su viaje a los bordes más externos del conocimiento, guiado por el matemático Alexander Grothendieck, el físico Werner Heisenberg y el químico Fritz Haber, entre otros, ofrece destellos de un universo con un potencial ilimitado subyacente al mundo observable, un ‘núcleo oscuro en el corazón de cosas’ que algunos de sus testigos deciden que es mejor dejarlas en paz”. Y a renglón seguido añadió: “Este extraordinario híbrido de ficción y no ficción también provoca el escalofrío de una prueba extendida de verdadero o falso: cuanto más leemos, más borrosa se vuelve la línea entre los hechos y el fabulismo”.

Todo esto, porque Labatut aborda las vidas de científicos que se vieron atormentados por sus propios descubrimientos, narradas con una pluma impecable.

Un verdor terrible, recordemos, fue nominado en la lista corta del prestigioso Booker Prize, además del National Book Award, aunque no obtuvo ninguno de los dos. Sí ganó recientemente el Premio Municipal de Literatura de Santiago.

Otros títulos

Pero no fue el único libro destacado. El Times hizo la distinción entre ficción y no ficción, y estos fueron sus elegidos.

Que hermosos éramos, de Imbolo Mbue

El ránking del Times parte citando esta novela, la cual califican de “arrolladora y silenciosamente devastadora”. Trata sobre un pueblo ficticio africano, Kosawa, que se ve sacudido por la llegada de una compañía petrolera estadounidense, y por supuesto, deja severas secuelas ambientales, una de las temáticas que la literatura ha ido abarcando. “A través de los ojos de los ciudadanos de Kosawa, jóvenes y viejos, Mbue construye una exploración matizada del interés propio, de lo que significa querer en la era del capitalismo y el colonialismo, estas máquinas de un deseo malicioso e insaciable”, señala. En inglés, el libro se puede obtener vía Amazon.

Intimidades, de Katie Kitamura

En Estados Unidos es su cuarta novela publicada, y aborda la historia de una traductora judicial anónima en La Haya quien tiene la tarea de desaparecer entre las voces y las historias de los criminales de guerra con los que solo ella puede comunicarse; pero entre medio tiene un enredo con un hombre cuyo matrimonio puede o no puede haber terminado para siempre. “Analiza la capacidad de conocimiento de quienes nos rodean, no como un fin en sí mismo, sino como una lente sobre grandes problemas sociales, desde la gentrificación hasta el colonialismo y el feminismo. El camino que una vida atraviesa el mundo, parece decir este libro, tiene su mayor significado en el efecto que tiene en los demás”, señala el Times.

Este libro –a diferencia de otros suyos como Una separación– aún no se encuentra traducido al castellano, pero en inglés se puede encontrar en Amazon.

Las canciones de amor de W.E.B. Du Bois, de Honorée Fanonne Jeffers

Honorée Fanonne Jeffers es una poeta oriunda de Carolina del Norte y este año hizo su debut en las ligas de las novelas con este título. Se trata de la historia de Ailey Pearl Garfield, una niña negra que creció a fines del siglo XX, y las “canciones” de sus antepasados. De alguna forma, toca un tema sensible en la sociedad del país del norte, como el racismo. “Es muchas cosas a la vez: una conmovedora saga sobre la mayoría de edad, un examen de la raza y una excavación de la historia estadounidense”, señala el Times. Se le encuentra en inglés en Amazon.

Nadie está hablando de esto, de Patricia Lockwood

Ha dado que hablar por su trabajo, Patricia Lockwood alcanzó reconocimiento por su poesía, la que incluso fue publicada en el célebre New Yorker, e incluso han sido viralizados versos suyos a través de Twitter, por lo que ha recibido el mote de “La poeta laureada de Twitter”. Pero sobre todo fue aclamada por Priestdaddy, sus memorias de 2017 donde habla de crecer en el Medio Oeste como hija de un sacerdote luterano, amante de las armas y que toca la guitarra. En esta ocasión, sorprendió con un libro reflexivo. “En su primera novela, destila los placeres y las privaciones de la vida divididos entre interacciones en línea y de carne y hueso, transfigurando la disonancia en arte. El resultado es un libro que se lee como un poema en prosa, a la vez sublime, profano, íntimo, filosófico, hilarante y, finalmente, profundamente conmovedor”, señala el Times.

La trilogía de Copenhague: infancia; juventud; dependencia, de Tove Ditlevsen.

Se trata de las memorias de la escritora danesa Tove Ditlevsen, quien vivió entre 1917 y 1976. Estos textos fueron publicados por primera vez en Dinamarca en las décadas de 1960 y 1970 y acá se les recopiladas en un solo libro. Fue todo un personaje. Se da cuenta de su difícil educación, su trayectoria profesional y sus despiadadas adicciones. “Se convirtió en una poeta de renombre a los 20 y se encontró, después de dos matrimonios fallidos, casada con un médico psicópata y desesperadamente dependiente de los opioides a los 30 años”, se le encuentra en inglés en Amazon.

Cómo se transmite la palabra: un ajuste de cuentas con la historia de la esclavitud en todo Estados Unidos, de Clint Smith

Otro libro que aborda la temática del racismo es este ensayo del periodista Clint Smith. “Muestra un espejo de la tensa relación de Estados Unidos con su pasado, capturando una potente mezcla de buenas intenciones, un serio correctivo, ignorancia deliberada y distorsión flagrante”, reseña el Times. Se encuentra en inglés vía Amazon.

Niño invisible: pobreza, supervivencia y esperanza en una ciudad estadounidense, de Andrea Elliott

Es un caso seguido al detalle. La periodista Andrea Elliott comenzó en 2013 a seguir la vida de Dasani Coates, una colegiala sin hogar de Nueva York y su familia. Con ella Elliott pasó años acompañándola través de refugios, escuelas, tribunales y oficinas de asistencia social. Una fotografía de la crudeza de las condiciones en que vive la población más vulnerable de los Estados Unidos. “El libro que ha producido, íntimamente informado, elegantemente escrito e impregnado del amor feroz y las inteligentes observaciones de Dasani y su madre, es un relato mordaz de la lucha de una familia con la pobreza, la falta de vivienda y la adicción en una ciudad y un país que no han logrado abordar. estos problemas con eficacia o compasión”, reseña el Times. Se le encuentra en Amazon en inglés.

El diecinueve de junio, Annette Gordon-Reed

Otro libro donde se aborda el racismo. Oriunda de Texas, Gordon-Reed mezcla ensayo con su propia historia, puesto que fue la primera niña negra en integrar su escuela en el este de Texas. “En varias ocasiones, se encontró rechazada por blancos y negros por igual, y aprendió a una edad temprana que romper la línea de color puede ser una amenaza para ambas razas”, señala el Times. En Amazon está disponible en lengua inglesa.

Cometa rojo: la corta vida y el arte ardiente de Sylvia Plath, de Heather Clark

Es una de las poetas estadounidenses que han trascendido su época, como Emily Dickinson, amén de una historia particular que terminó en un suicidio, y es considerada precursora de la llamada Poesía confesional. En este sentido, esta biografía de más de 1.000 páginas es un aporte para acercarnos a la vida de la autora de La campana de cristal. “Clark, profesora de poesía en Inglaterra, ofrece un relato conmovedor de un raro talento literario y el entorno familiar e intelectual que la frustraba y la animaba, animado por citas de las cartas, diarios, poesía y prosa de Plath”, señala el Times. Se le encuentra en inglés en Amazon.