El día de René Pérez Joglar: 12 canciones para celebrar a Residente

“Nací mirando para arriba un 23 de febrero y después de estudiar tanto, terminé siendo rapero”, declara Residente en una de sus canciones. Hoy el músico puertorriqueño cumple 44 años y sus fanáticos pueden agradecer que en algún momento haya decidido dejar su carrera de artes plásticas, para entregarse a la música, donde consolidó una de las trayectorias más potentes de la escena latina de los últimos años.

Con más de 30 Grammys a su haber, Pérez es el artista con más gramófonos latinos en sus manos, siendo alcanzado solo por Juan Luis Guerra. Y si bien no todos son de su exclusividad, su trabajo sigue una línea consistente en cuanto a estética.

Envuelto constantemente en polémicas, elogios y críticas, aquí algunas canciones fundamentales del boricua, desde sus inicios en Calle 13 hasta su su proyecto solista.

Querido FBI:

Si bien Calle 13 no inició su carrera específicamente con esta canción, sus primeras maquetas con el sello fueron las de La Aguacatona y La Tripleta, esta fue la canción que hizo saltar al dúo de hermanos al ojo público y marcaría además algo que caracterizaría de lleno a la banda, la lucha del pueblo y el llamado a la acción.

La canción, que critica duramente a la policía federal estadounidense, fue lanzada 30 horas después del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, líder del grupo independentista Ejercito Popular Boricua conocido como Los Macheteros. El sello White Lion permitió el estreno del single y así como lo indica la letra, su distribución fue gratuita entre todos los oyentes.

Atrévete-te-te

Probablemente la más conocida por todos. Atréve-te-te fue el segundo sencillo de Calle 13, el primer disco de los hermanos. Con René Pérez, Residente, en la voz y letra y Eduardo Cabra, Visitante, en el clarinete, bajo, sampler, timbales y sintetizador, la cumbia se llevó el premio Latin Grammy a Mejor Video Musical Versión Corta. Este sería el primer gramófono de muchos.

Cuando los padres de ambos se separaron, René y Eduardo mantuvieron una buena relación y era común que este fuera a visitar al rapero en su casa ubicada en la Calle 13 del barrio de Trujillo Alto en Puerto Rico. Debido a los protocolos de seguridad, cada persona debía identificarse con un guardia indicando si era residente o visitante del barrio. De ahí, nacieron sus seudónimos y el título de su segundo disco.

Tango del Pecado:

Proveniente del segundo disco, Residente o Visitante, esta es otra canción que logró éxitos entre el público. Con, actualmente, 76 millones de reproducciones en YouTube, la canción llegó al puesto 14 de la lista Billboard y la crítica la abrazó ciegamente. En Los Ángeles Times el “reggaetango”, fue descrito como “Deliciosamente seductor y una de las canciones más memorables del año”.

La fusión contó con la participación de Gustavo Santaolalla y el club de Tango Bajofondo y despeinó a los padres de su entonces novia Denise Quiñones. La letra nació a partir de la relación entre la ex Miss Universo y el rapero, que fue abiertamente criticada por la familia de este y el público puertorriqueño.

Sin embargo, en una entrevista con NPR, el artista también agregó un toque social declarando que además “es un llamado a la que se saque la moralidad de Latinoamérica, una invitación a que den vuelta todo y abracen lo feo y profano de la vida”.

La Perla

Si bien quizás esta canción no marca un hito increíblemente importante en la historia de René Pérez Joglar, el video de esta canción si le valió un Grammy más.

En conjunto al gran maestro de la salsa Rubén Blades el rapero le hace un homenaje al humilde barrio de La Perla y a las costumbres boricuas, sin dejar de lado la lucha de clases que vive el estado de libre asociación bajo el gobierno americano.

Puerto Rico, si bien se encuentra bajo la soberanía de Estados Unidos, al igual que las Islas Virgenes, no forma parte del territorio nacional por lo que no se considera parte del país. Esto significa que los boricuas, a pesar de tener la ciudadanía estadounidense, no tienen los mismos derechos que alguien que vive en el continente.

No hay nadie como tú

En conjunto con Cafe Tacuba, el dúo de hermanos lanza esta canción romántica que se mantuvo durante años en las radios. Cuarto sencillo del disco Los de atrás vienen conmigo, es una joya del tercer álbum, probablemente uno de los más virales.

Con ritmos de hip-hop, rock mexicano y dance, Residente se encarga de describir una infinidad de cotidianidades para compararlas con su pareja, No hay nadie como tú, es sin duda una canción para no dejar pasar.

Calma Pueblo

Un manifiesto del artista, Calma Pueblo se volvió una de las canciones más potentes de Residente cuando de directas se trata. En la canción criticó a su disquera, que en ese entonces era Sony, a la industria de la música, al gobierno y a la iglesia.

Declarándose a sí mismo como el megáfono del pueblo, Residente asume el rol de “héroe” y llama a la calma pues él dirá las verdades del mundo. Aunque peque de arrogante, algo que se presenta siempre a lo largo de sus letras, este manifiesto hasta ahora ha sido cumplido en su mayoría y, si bien esta canción no tiene mayores historias de fondo, es, probablemente, una que condensa bien la discografía general del boricua.

La Bala

Con un potente mensaje La Bala fue creada en conjunto a UNICEF el año 2012. El mensaje es claro, desalentar el uso de armas de fuego y criticar nuevamente la hegemonía de los grupos de clase alta sobre las poblaciones marginadas. Por medio de una lírica original, René describe el viaje de la munición casi como si estuviese viva y de un perro se tratase, por sobre el discurso predecible que podría darse al concentrarse sobre las armas en sí.

Ante esto el artista, señaló a UNICEF: “El tema La Bala es el resultado de la molestia que siento al ver cómo algunos seres humanos devalúan la vida. Es una narrativa precisa, directa y realista sobre el trayecto de una bala. Le di vida al objeto, convirtiendo a la bala en un personaje y atribuyéndole las cualidades de un asesino sin sentimientos. De este tema sale uno de mis versos favoritos, que ha sido usado en diferentes manifestaciones alrededor del mundo: ‘Hay poca educación, hay muchos cartuchos; cuando se lee poco, se dispara mucho.’”

Es necesario recordar que el uso de armas de fuego ha sido una problemática especialmente fuerte en países como Brasil, Estados Unidos y México. Sin embargo, de acuerdo a la UNICEF, Puerto Rico, “figura como el lugar en el mundo donde más se usan las armas de fuego para cometer asesinatos”.

Latinoamérica:

Una infaltable en la lista de canciones importantes dentro de la vida del músico, es sin duda aquella que realizó en conjunto a distintos artistas latinos como Susana Baca, Totó la Momposina, Maria Rita y Gustavo Santaolalla.

Latinoamérica, inspirada en la Mercedes Sosa, se convirtió en un himno del continente entero. Haciendo referencias a Gabriel García Márquez, a Diego Maradona y a la historia de cada uno de los países, este homenaje es, en palabras del grupo “la canción más importante de la carrera” y un “regalo” para Residente, quien desconocía realmente el territorio. “La única referencia que tenía, hace unos años, era la historia oficial que los Estados Unidos le da a Puerto Rico, como una de sus colonias”, señaló en Diario26.

La canción recibió 10 nominaciones al Grammy, marcando esa vez un récord para el grupo, entre ellas mejor canción del año y mejor grabación del año.

El Hormiguero:

Muy parecida al estilo de La Bala, la canción publicada el 2009 llega con una metáfora para retratar la lucha de los migrantes en Estados Unidos. Una cumbia rockera, mezclada con el rap de siempre describen la unidad y trabajo de los latinos similares al funcionamiento de un hormiguero donde cada pieza cumple un papel importante, lo que la hace un imperdible de esta lista.

La migración en Estados Unidos es una problemática que se viene cargando hace años y que ha generado polémicas, por lo abusivo de los controles que la polícia de control migrante (ICE) lleva a cabo. Esta situación ha impulsado a movimientos completos a su articulación.

Hace poco la Red Fronteriza por los Derechos Humanos denunció innecesarias revisiones íntimas a los migrantes en los puestos fronterizos, con más de 4.000 testimonios, esta se suma a otras denuncias de golpes, insultos y amenazas.

La Sombra

En el año 2015 Calle 13 hizo oficial su separación, dos años después Residente lanzó su primer disco en solitario ADN. Basándose en un examen que le reveló su ascendencia, René viajó a 10 países distintos para crear música con los músicos de esos lugares y dejó todo registrado en el documental homónimo.

Una de estas canciones es La Sombra, que llega a describir el racismo que se vive a nivel mundial. Toques ancestrales y metáforas que describen la opresión del pueblo africano se mezclan con grabaciones de miembros de las tribus del lugar y contraponen con la guitarra eléctrica que caracteriza la melodía.

Guerra

Una de las canciones más potentes del disco y probablemente de su carrera completa. Originada en la región del Cáucaso, en Armenia, donde un millón y medio de personas han sido exterminadas por los turcos, esta canción se erige como un himno a la paz.

Residente no solo colaboró con músicos de Armenia, además contó con la participación de músicos de Osetia, Georgia y Chechenia, todos rivales en la región del Cáucaso. Guerra, describe desde el punto de vista humano, la resistencia de los pueblos y del hombre para mantenerse con vida.

El video de la canción fue grabado en un campamento de refugiados Zahlee, entre Siria y el Líbano y según el artista tiene como objetivo “promover la paz y concienciar acerca de las víctimas de conflictos alrededor del mundo”.

Apocalíptico

Es increíble todos los frentes que puede abarcar el boricua en sus canciones. En ese mismo viaje René llegó a Pekín, donde de acuerdo al documental respirar en un mal día equivale a fumar 40 cigarros, en busca de una canción que hablara de sexo.

Para eso se adentró en la ciudad y ahí encontró a Duan Ya Wen, una mujer que se dedica a cantar en bares eróticos. Junto a Roger Sayer, un ex colaborador del compositor de bandas sonoras Hans Zimmer, Residente terminó retratando de manera cruda y violenta el posible fin del mundo que derivaría del calentamiento global.

Un dato interesante de este disco, es que uno de los colaboradores de ADN es Lin-Manuel Miranda, el exitoso compositor y actor de películas y obras musicales, como Hamilton, Encanto y In The Heights. El boricua es primo en tercer grado de Miranda, quien participa en la intro del disco, pues ambos son descendientes de Gilberto Concepción de Gracia, fundador del partido independentista de Puerto Rico.

Bonus Track: René

La canción que nos tuvo llorando gran parte de la pandemia. René estrenada en medio del encierro, nos mostró a un rapero mucho más vulnerable y nostálgico de lo que cualquiera de las otras canciones nos había enseñado.

A diferencia de sus otras obras, acá él no es un humano invencible, por primera vez Residente no peca de arrogancia y abre la puerta a un periodo oscuro de su vida, donde a pesar de sus éxitos se sentía vacío. Repasa su infancia, sus deseos de volver al pasado y aquellas cosas que lo cargan mentalmente. “Quería tirarme del balcón y no sabía por qué” declaró el artista con respecto a esa época.

La canción fue compuesta años atrás y para la producción contó con la colaboración de la figura más importante del artista, Flor Joglar, su madre. Además en el video podemos ver a su hijo Milo, a quién también le escribió una canción homónima que también vale la pena escuchar.