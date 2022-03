María Becerra, cantante argentina: “No me tenía confianza como para dedicarme pleno a la música”

Al mirar el escenario contemporáneo de la música argentina es imposible pasar por alto su nombre. En tan solo tres años, María Becerra ha sabido hacerse un espacio no sólo en la escena local, sino también en el género urbano de toda Latinoamérica, e incluso del mundo.

En septiembre de 2019, la artista conocida como “la nena de Argentina” lanzó 222, su primer EP. El disco incluyó la canción Dime cómo hago, que fue su primer ingreso a la lista del Argentina Hot 100 de Billboard. De ahí en adelante, su carrera como cantante no hizo más que crecer.

“La verdad es que no me tenía confianza como para dedicarme pleno a la música. Y nada. Este EP fue el que salió primera vez de forma profesional, ya dedicándome a eso de lleno. Y la fui rompiendo. Todo empezó a ir viento en popa, como decimos acá. Todo empezó para arriba...”, confiesa Becerra a Culto.

En noviembre del 2019, el lanzamiento de Hight marcó otro hito para la cantante. El sencillo tuvo una amplia recepción en el público, difundiéndose en las distintas redes sociales y transformándose en uno de sus primeros hits. Sobre el éxito que significó dicho tema, la artista reconoce que “fue la canción que a mí más me dio a conocer en un montón de lugares del mundo. De repente se viralizó, se súper pegó. Y bueno, ahí cambió todo”. Dos años después, recibiría su primera nominación a los Grammy Latinos en la categoría a Mejor nuevo artista, donde también participó en el homenaje realizado por varios artistas al cantautor panameño, Rubén Blades.

Hoy, y con casi 20 millones de oyentes mensuales, María Becerra es una de las cinco artistas femeninas argentinas más escuchadas en Spotify a nivel mundial. En la misma plataforma, Que más pues? su colaboración con J Balvin suma más de 500 millones de reproducciones, siendo su canción más escuchada en la plataforma.

Pero el feat con el colombiano es sólo uno de los éxitos que Becerra alcanzó durante el 2021, año que estuvo marcado por sus aclamadas colaboraciones con diversos artistas. Miénteme, con la cantante argentina TINI, ya pasó los 350 millones de auditores en el servicio de streaming, mientras que Wow Wow - parte de su último disco Animal- con Becky G, suma al día casi 101 millones de reproducciones. Su última cooperación de este año fue Te espero, una bachata con Prince Royce lanzada el pasado 3 de marzo.

Para la nena de Argentina, las colaboraciones han sido una arista muy importante en su crecimiento como artista. “Amo colaborar con otros artistas. Me hago de nuevos colegas, amigos, gente que me enseña y que de repente se convierten en mentores para mí, como lo fue Tini, como lo fue J Balvin... Y nada, fueron experiencias increíbles. Yo a ellos los amo, son gente con la que cuento más allá de lo profesional. Son amigos, gente a la que les puedo mandar mensajes y me van a atender el teléfono, y lo mismo viceversa. Son gente muy buena que amo con todo mi corazón e imagínate, que la música me haya dado algo así, tan bonito, es súper especial”, comenta la cantante.

Las proyecciones para su próximo álbum

Sin embargo, Becerra ha manifestado en más de una oportunidad su deseo de centrar esta nueva etapa de su carrera en sacar música mayoritariamente en solitario. Así lo proyectará en su nuevo disco, en el que ya se encuentra trabajando y que sería lanzado este 2022 según lo planeado.

“La verdad es que este año quiero centrarme más en sacar canciones en solitario. De hecho, en mi próximo álbum, en su gran mayoría, las canciones van a ser sola. Va a haber muy poquitos feats. Pero nada, por una cuestión de que quiero probar con otros géneros, ponerme a prueba a mí misma en otros géneros, en otras canciones, de pe a pá, completas...”, comenta a Culto.

Aun así, Becerra reafirma el cariño que para ella representa el trabajo en conjunto con otros músicos. Comenta que cerrará la puerta a nuevas colaboraciones que puedan surgir durante este 2022: “Obvio que quiero conocer y colaborar con más artistas. Pero quizás lo haría un poco más chill. No tanto como el año pasado, que fue ‘pa, pa, pa, pa’... Quiero disfrutar mis lanzamientos. En general quiero que este año sea más tranquilo, porque nada. El año pasado fue muy saturador. Pero bueno, es el ritmo de la carrera. De repente ascendí muy rápido y como que todo tuvo que ir así, muy rápido”, explica.

El pasado 23 de febrero, la artista lanzó Felices x siempre, el primer adelanto de lo que será su próximo trabajo de largo aliento en el estudio. Consultada por la identidad que tendrá el álbum, Becerra adelantó que la temática completa del disco será el amor. “Podría ponerle ‘Amor’ al disco”, bromea entre risas.

“Real, todas las canciones hablan de eso. Diferentes historias de amor... De repente hay una canción que habla de una pareja, como Felices x siempre que ya salió y es parte del álbum, y creo que te adentra un poco en la esencia del álbum. Va a ser todo más personal, quizás más sentimental, más íntimo. Que va a tener sus reggeatoncitos, obvio. Pero no va a dejar de hablar de amor, y eso me encanta”, señala la cantante.

El debut de ‘la nena de Argentina’ en tierras chilenas

El próximo jueves 10 de marzo, María Becerra realizará su primer concierto en nuestro país. La cita está programada a las 21 horas en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital, y cuyas entradas ya se encuentran casi agotadas.

Su arribo en nuestro país se da en el marco del Animal Tour, que desde octubre del año pasado tiene a la cantante recorriendo distintas ciudades de Argentina con éxito de ventas. Especialmente en el Teatro Gran Rivadavia de Buenos Aires, donde, entre conciertos vendidos en tiempo récord y el anuncio de nuevas fechas, Becerra llenó al máximo de capacidad nada menos que 22 recitales.

El setlist compuesto por 18 canciones incluye todos sus éxitos, tanto en solitario como en colaboraciones. El concierto en el Movistar será el que inaugure la etapa internacional de la gira, que, tras una fecha en el Estadio GEBA de Buenos Aires, llegará a ocho ciudades de España.

La artista confiesa sentirse emocionada por encontrarse con su público chileno. “Estoy flasheando, no lo puedo creer. Cuando voy a ir a otro país es como que siempre me entran mis dudas y mis mieditos, así que le pregunté a muchos colegas qué onda el público de Chile... Y todos me hablaron maravillas. Me dijeron que el público de Chile es precioso, que allá me escuchan un montón y que va a ser hermoso”, comenta Becerra.

“Me dicen que va a ser todo súper bonito, mucho amor, mucho cariño... Y en verdad no veo la hora de ir. Yo los amo. Amo su acento, amo todo. Mi mejor amiga es chilena. De repente me habla con su acento ahí bien marcado y me da una ternura”, cuenta la artista sobre lo que será su primera cita con sus fanáticos chilenos.