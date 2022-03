Flor de Rap, la artista que inaugurará Lollapalooza: “Hay que ser sorora de verdad. No decir ser así y por detrás no apañar”

Ángela Lucero, conocida artísticamente como Flor de Rap, conoce bien lo que significa tener calle. Su compleja historia personal, retratada en su canción autobiográfica Inmarchitable, no fue impedimento para que Lucero construyera un camino dentro del rap y la música urbana bajo la bandera de la resiliencia.

Nominada en los Premios Pulsar del 2021en la categoría Mejor artista de música urbana y con una canción reconocida internacionalmente por la revista Billboard en su lista de las 15 colaboraciones de empoderamiento de mujeres latinas –Báilalo mujer junto a Denise Rosenthal–, este viernes 18 de marzo Flor de Rap consagrará otro hito. La artista debutará en el festival Lollapalooza, siendo, además, la responsable de dar el show que abrirá los fuegos en este décimo aniversario de la cita internacional en nuestro país (12.15 de este viernes 18 en el Escenario Banco de Chile).

El evento, a realizarse en el Parque Bicentenario de Cerrillos, será la reanudación del festival tras dos años de suspensiones a raíz de la pandemia. Como para la gran mayoría de músicos chilenos, la crisis sanitaria significó para Flor de Rap la incapacidad de realizar conciertos en vivo, poniendo en pausa todo el circuito de eventos musicales en nuestro país hasta hace pocos meses.

“Te juro que cuando no estábamos tocando, cuando pasó toda esta desgracia y no pudimos seguir cantando en los escenarios, nos deprimimos. Yo creo que todos los artistas. Porque, en el fondo, es lo que nos llena el corazón. Entregar, liberarse y tener esa conexión con la gente... Yo soy mucho de bajarme del escenario e ir a abrazar a la gente, sacarme fotos, porque necesito su amor también, como ellos de mí, y es algo mutuo, creo yo”, señala la rapera, que retomó definitivamente sus presentaciones en vivo con dos fechas exitosas en el Teatro Nescafé de las Artes en octubre pasado.

Sobre su próximo show en el Lollapalooza, Flor de Rap se muestra emocionada, feliz y expectante de todo lo que han estado preparando junto a los músicos de su banda, a quienes ella considera como parte de su familia.

¿Cómo te estás preparando junto a tu banda para esta décima edición del Lollapalooza?

Verdaderamente, lo que prima aquí, lo primordial de este equipo tan maravilloso, es el amor que nos tenemos todos. Las ganas que tenemos de cumplir este lindo sueño y de no perdernos esta linda oportunidad de estar en el Lollapalooza.

Es increíble, es un sueño para un músico. ¿Qué artista no quisiera estar ahí? Lógicamente, estamos tratando de dar todo lo que nosotros podemos dar. Yo cantando, los chicos que tocan instrumentos dándolo todo, las chicas en los coros... Todos poniendo su mil por ciento, su granito de arena para que este show sea lindo precioso, que a la gente le guste... Es lo que queremos, verdaderamente. Ir a mostrar un lindo espectáculo, para que vean nuestro show, y que hay mucho talento también aquí.

Así que eso, nada... Sueño todo el rato con ese momento. Me imagino luces, humo, fuego, todo el público arriba saltándo... Estoy ansiosa, nerviosa igual. Iremos a darlo todo como siempre.

¿Qué significa para ti presentarte en el marco de este festival tan importante? ¿Crees que pueda ayudar a que tu música llegue a nuevos públicos?

Sí, yo creo que esta es una linda oportunidad, por eso estamos dando todo de nosotros para que le vaya bien al show. Sabemos que uno nunca para de soñar, y yo he cumplido muchos sueños y me quedan muchos por cumplir. Siento que ya son metas. Entre nos, con los chicos hablamos y decimos que no, que tenemos que darlo todo porque capaz que haya alguien muy importante ahí, viendo nuestro show y nos quiera llevar a tocar afuera de Chile...

Soñando a grande, ¿me comprendes? Que es la idea. Entonces sí, estamos muy esperanzados. Por ende, lo damos todo.

Te presentarás el primer día del Lolla. ¿Eso tiene un significado especial para ti? Ser de los artistas que darán la apertura…

Sí, tiene un significado que sea la apertura. Creo que es bacán. Es como “dando el inicio a este gran espectáculo del Lollapalooza, una década celebrando todos aquí”... Wow, qué bendición poder hacer eso, que te inviten a poder inaugurar este gran festival. Es una bendición, una alegría muy grande para todos nosotros. Y ya estar en el Lolla.

Yo decía, cuando estaba en el contacto y todo, “me da lo mismo la hora que sea, el día que sea, yo quiero estar en el Lollapalooza”. Estar ahí es un sueño que se cumplió. Y nada, muy felices todos. Estamos preparándonos para dejar a la gente arriba, así full, al tiro. Empezamos con todo, se viene bueno.

Allí compartirás con varios artistas, compatriotas e internacionales. ¿Qué sientes de poder estar en el mismo escenario que ellos? ¿Hay alguno que te guste en particular?

Todo me emociona. Todos los músicos, todos los artistas me emocionan. Quiero ir a ver a Jhay Cortez. Creo que la rompe la música urbana y es lo que actualmente estoy haciendo yo. Como te digo, los admiro a todos. Y también estoy muy feliz porque voy a tener en mi show a grandes artistas como la Denise Rosenthal, que es mi momita, mi hermana, sorora de verdad, y la amo un montón. Para mí es un privilegio y un honor poder tenerla en ese escenario y poder invitarla a mi show.

En el escenario del Banco de Chile, Flor de Rap no estará sola. Además de Denise Rosenthal, la artista tiene preparada una presentación que incluye a otros tres invitados. Dos de ellos son figuras de la música urbana nacional que rápidamente se están transformando en nombres relevantes para la escena: Carlitos Junior y Pailita, a quienes Flor define como sus “sangrecitas”.

“Para mí es muy lindo poder invitarlos al escenario, porque sé que para ellos es una linda oportunidad. Mis hermanitos son bacanes. Los cabros me respetan harto, me brindan ese apoyo, a mí, que vengo de otra generación y más del rap, mientras ellos son más urbanos. Me hicieron ser parte dé y eso también es una bendición, porque también podemos seguir haciendo canciones y seguir avanzando y cumpliendo los objetivos”, comenta la rapera.

Otra de las grandes sorpresas será la presencia de Jorge Andy Ferrer Milanao, más conocido por su nombre artístico Portavoz, con quien Flor estrenará una nueva colaboración. “Vamos a cantar una canción que ojalá, y espero, haber estrenado un día antes de ir al Lolla. Sino, la vamos a estrenar igual ahí. Así que vamos a cantar una canción nueva con el Andy y nada, voy a estar ahí junto a ellos que son mis invitados y junto a todos mis colegas, mis amigos y mi equipo maravilloso, actores, bailarines, que creo que somos como 32 personas. Gigante, como nuestro corazón”.

Un emblema del empoderamiento femenino

En los últimos años, Flor de Rap se ha transformado en una de las voces femeninas más importantes de la música nacional. Su colaboración con Rosenthal se transformó en todo un himno contemporáneo. Incluso, Lucero fue parte de la parrilla preparada por Los 40 para conmemorar el Día internacional de la mujer, celebrado el pasado 8 de marzo.

Sobre el reconocimiento alcanzado por Báilalo mujer, la artista comenta sentirse “Muy contenta. Yo admiro a la Denise desde antes de que a mí me empezara a ir bien en la música, por su contenido y por esto mismo de expresar y sacar afuera, de sacar la voz y decir ‘aquí estamos’, y todo el contenido que ella tiene, que es como el que tengo yo en muchas de mis canciones”.

“Ya crear ese proyecto junto a ella fue algo maravilloso. Y apañarnos, porque realmente cuesta un poco en la industria musical. Ahora se está dando más eso de que todos colaboran, y se está armando una industria de música urbana increíble. O sea, los ojos del extranjero mirando a Chile... Quizás eso antes no pasaba tanto. Quizás en el pop tampoco pase tanto”, agrega Flor de Rap.

Complementa Lucero: “la gente no esperaba que nosotras hiciéramos una canción, y eso fue lo lindo. Porque sorprendió mucho, fue número uno en radios, en Youtube... Y todos esos logros los hemos vivido así... Hasta lloramos, saltamos, gritamos... Porque es emocionante poder lograr esas cosas que uno antes las veía inalcanzables. Entonces, que tengan reconocimiento, para mí eso es impagable”.

Dentro de sus letras, la rapera ha compartido mensajes feministas que también tienen mucho que ver con la experiencia que vivió dentro de los círculos del hip hop chileno. “Cuando yo era rapera, de menor, no te daban ni la oportunidad de rapear. En un flayer salían puros hombres. O de repente una sola mujer, pero no había tantas oportunidades. Y hay mucho talento”, recuerda.

“Eso mismo hace que una baje su autoestima un poco, quizás también que tengas miedo de hacerlo, que temas un poco a poder enfrentarse y decir ‘ya, voy, lo voy a intentar’. Y claro, pasa mucho eso de repente. Es bacán poder ir dando ese mensaje, inculcándolo entre nosotras, de que ya tenemos una fortaleza interior un poco más aguerrida, de decir ‘no importa, voy a ir igual’. Yo me metía a los círculos de freestyle. Había puros hombres, en la playa, y yo me metía nomás, con la perso. Igual tenía nervios, vergüenza y toda la cuestión, pero quería demostrarme, decir ‘aquí estoy’. Y dejaba la cagá. Gracias a Dios tengo eso, de no bajar los brazos”, reflexiona la artista.

En cuanto al rol protagónico que hoy tienen las mujeres dentro de la música urbana a nivel internacional, Flor de Rap afirma con emoción que siente que el reconocimiento femenino en la industria es cada vez más auspicioso. “Las mujeres la salieron a romper, como unas leonas. Y mundialmente. Tenemos en la música urbana a la Karol G, Rosalía, montón de artistas que la rompen y que son número uno global, y que tú dices ‘wow...’ Y que al mismo tiempo te incentivan, por lo menos a mí. Yo las admiro a todas porque me incentivan también”.

En sus palabras, la presencia que hacen todas las mujeres artistas entrega un mensaje para manifestar su existencia, de decir “‘hola, aquí estamos, nosotras también podemos’... Eso creo que ha servido mucho, para ir incentivándonos. Y por lo mismo, porque antes minimizaban mucho a las mujeres”.

En ese contexto, la rapera asegura que parte importante de su trabajo está en conservar el contenido de sus canciones, para no perder la esencia de su música y lo que ella es. “Yo puedo hacer muchos ritmos y mantener ese contenido. Pero inculcando y apañando a mis compañeras, y ser sorora de verdad. No decir ser así y por detrás no apañar. Ser sorora de verdad. Voy a llevar mi contenido a los que no tienen voz para que se puedan expresar también, para que se sientan capaces. Ayudarlas a empoderarse y un sin fin de cosas que dan resultado”.

“Hoy en día no estamos en la igualdad que digamos, pero eso ha cambiado. Y vamos bien igual. Avanzando, avanzando. Y cada vez seremos más. Ni una menos”, concluye Flor.

El florido 2022 de Flor de Rap

Su último disco Mariposa (2021), compuesto por diez canciones y que incluye una colaboración con Movimiento Original, Portavoz y Chystemc en el tema Amor, fue lanzado en el contexto de la pandemia. Sin embargo, con la situación sanitaria mejorando poco a poco y la disminución de las restricciones para las actividades culturales, Flor de Rap ve un futuro fructífero en cuanto a nuevos proyectos.

“Siento aquí (corazón) que vienen muchas cosas, muchas cosas. Y estoy acostumbrada a las adversidades, entonces, cuando pasa algo, ya me lo tomo hasta positivo. ‘Ya, no importa, era. Sigo, cómo avanzo, cómo resuelvo, pa, pa, pa...’. Se vienen muchos proyectos. Tengo muchas canciones, te digo, como 25 canciones guardadas en mi computador, nuevas, que son muy buenas, les tengo mucha fe. Son muy urbanas, con muchas colaboraciones con distintos artistas, hasta extranjeros también...”, adelanta la artista.

Actualmente se encuentra en mudanza de un sello musical a otro. Pero eso es sólo un traspié temporal en los planes para un próximo disco, pues las ganas sobran. “Tengo que resolver unas cositas ahí para empezar a tirar toda esa música. Pero calculo que de aquí a abril empiezo a sacar. La idea mía siempre ha sido sacar videoclips cada tres semanas, cuatro semanas. O sea, en cada mes”, señala.

Y a pesar de sentirse emocionada y expectante por todo lo que deparará este 2022, Flor de Rap, fiel a su espiritualidad, manifiesta dejar todo en manos de Dios. “A esperar nomás, porque sabemos que los tiempos de Dios son sólo de él. Él sabrá cuándo. Ojalá fueran como los míos, pero no. Nosotros quisiéramos que todo fuera al tiro. Uno avanza, obra bien y le da para delante. Con toda la fe, toda la esperanza. Vamos a romper este 2022. Está heavy, muy bueno. Se viene Lollapalooza, vamos a romper ahí. Esperamos que desde ahí fluyan y nazcan muchas oportunidades, tiramos todas las conexiones. Y nada. A tirarle para arriba y se viene mucha musiquita”, comenta.