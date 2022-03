Bauhaus y un cadáver exquisito

Luego de que a principios de año Bauhaus, una de las agrupaciones pioneras del rock gótico y el post-punk, anunciaran lo que sería su primera gira por Estados Unidos en 16 años, el cuarteto oriundo de Northampton estrenó mediante su plataforma de Spotify Drink the new wine, su nuevo sencillo.

La canción, rompe con un silencio de más de 14 años desde la salida de su quinto álbum de estudio, Go away White (2008), y para poder trabajarla bajo el contexto del encierro pandémico, sus integrantes compusieron cada uno una sección del sencillo sin conocer lo que habían creado sus compañeros. Sin embargo, entre ellos existió solo una regla: cada pasaje no debía durar más de un minuto.

Siguiendo con esta senda experimental inspirada en la técnica conocida como “cadáver exquisito”, la que fuera utilizada por el movimiento surrealista en 1925 y que se basó en escribir en una hoja diferentes palabras al azar por un grupo de integrantes para dar con una nueva creación, el título del sencillo alude precisamente a una de las primeras frases creadas mediante esta técnica por Paul Éluard, André Bretón y Tristan Tzara.

De esta forma, la oración le cadavre exquis boira le vin Nouveau, cuya traducción sería algo así como “El cadáver exquisito beberá el vino nuevo” inspiró el título de su nuevo sencillo.

Finalmente, cabe destacar que la banda compuesta por Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins y David J, ha mantenido su formación original desde la década de 1980, siendo su segundo álbum Mask (1981), su trabajo más aclamado.