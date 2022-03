Bestia pierde en su categoría y no logra llevarse el Oscar

Bestia no pudo conseguir el mismo hito de Historia de un oso (2014) y Una mujer fantástica (2017): no consiguió esta noche el Oscar en la categoría Mejor cortometraje animado en la premiación que se está desarrollando en el Teatro Dolby de Los Angeles. Era la quinta cinta chilena en recibir una candidatura a los galardones más importantes del cine global.

Perdió ante la española El limpiaparabrisas, en una ceremonia previa donde otras ocho candidaturas recibieron sus respectivas estatuillas, sin ser emitidas por la cita central que parte a las 21.00 horas.

El thriller animado dirigido por Hugo Covarrubias fue el segundo trabajo chileno nominado en la categoría Mejor cortometraje animado en los Premios de la Academia, y su historia se inspiró en la vida de Íngrid Olderöck, exagente de la Dina, responsable de diferentes violaciones a los derechos humanos y vejámenes durante los primeros años de la dictadura militar.

El equipo de Bestia, encabezado por su director, también estaba presente en el recinto californiano donde a esta hora se levanta la cita de los premios.

Este resultado se da pese a que el equipo local realizó todo un despliegue de manera previa al inicio de las votaciones, en cuyas diferentes instancias obtuvieron, por ejemplo, la aprobación pública del reconocido director mexicano, Guillermo del Toro. A él, se sumó también Steven Spielberg, quien incluso posó en una fotografía junto a la muñeca protagonista de la cinta.

Además, la cinta no solo gozó de excelentes críticas internacionales, siendo reconocida por medios como el The New York Times como “brutal y bellamente ejecutada”; también contó hace unos días con el respaldo del premio Annie como Mejor cortometraje, uno de los más prestigiosos reconocimientos del cine animado de Estados Unidos.

Sin embargo, todo esto no bastó, aunque sus realizadores llegaron a la instancia final con una potente historia en la que desplegaron una narración en stop motion que fue ampliamente reconocida.