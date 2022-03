La Academia abrirá investigación por incidente de Will Smith y los organizadores barajaron expulsarlo de la transmisión

El episodio que remeció la 94° edición de los Oscar suma nuevos coletazos. Ahora la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió una declaración en que “condena” directamente la agresión de Will Smith en contra de Chris Rock, luego de que este último, presentador de la categoría de Mejor largometraje documental, lanzara una broma dirigida a su esposa, Jada Pinkett Smith, y su alopecia.

“La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche”, reza el texto. “Hemos iniciado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”, agrega.

Anoche, una vez que concluyó la ceremonia y a casi tres horas desde la trifulca entre los actores, la organización comunicó a través de redes sociales que “la Academia no aprueba la violencia de ninguna forma”, añadiendo que “esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94° edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Aunque por ahora se desconoce qué curso tomará la entidad, medios norteamericanos revelan detalles sobre las conversaciones que se han sostenido en torno el caso. Este lunes, a primera hora, al menos una docena de influyentes integrantes del grupo se juntó virtualmente para evaluar opciones, según especifica CNN.

“La reunión fue descrita como ‘acalorada’ y ‘dividida’. No hubo acuerdo sobre nuevas acciones”, señala el portal de noticias. Algunos, especifica el artículo, habrían criticado el modo en que la producción manejó la situación, mientras que otros perciben que se abordó “adecuadamente” y que el asunto no debiera escalar. De todos modos, la determinación final estará en manos de quienes componen la junta de gobernadores de la Academia y no de los cerca de 9 mil votantes que son parte de la organización, por más reputados que sean.

Respecto a lo que desató la bofetada de Smith, quienes encabezan los Oscar “consideraron seriamente” expulsar al actor, “pero los encargados de tomar decisiones de la Academia estaban sentados en varios lugares en el Teatro Dolby y no pudieron movilizarse para tomar una decisión antes de que ganara el premio al Mejor actor”.

De ese modo, el intérprete pudo subir sin inconvenientes a recibir la primera estatuilla dorada de su carrera, por el filme Rey Richard: Una familia ganadora, y entregar un extenso discurso en que aseguró que “el amor te hará hacer cosas locas”, junto con disculparse con la institución y sus compañeros nominados, omitiendo cualquier cita a Rock.

El comediante, a su vez, descartó una denuncia de agresión en contra de Smith, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Policía de Los Angeles.

Pese a ello, diversas voces de la industria han condenado el hecho y han criticado duramente a Smith.

Director de clásicos como Cuando Harry conoció a Sally (1989) y Misery (1990), Rob Reiner fue uno de los que encabezó el repudio al arrebato del intérprete. “Will Smith le debe una gran disculpa a Chris Rock. No hay excusa para lo que hizo. Tiene suerte de que Chris no presente cargos por agresión. Las excusas que dio esta noche fueron una mierda”, planteó en Twitter.

Por la misma vía se expresó Judd Apatow (Virgen a los 40). “Podría haberlo matado. Eso es pura rabia y violencia fuera de control. Han escuchado un millón de chistes sobre ellos en las últimas tres décadas. No son novatos en el mundo de Hollywood y la comedia. Él perdió la cabeza”, escribió en un mensaje que luego borró. Mia Farrow, por su parte, lo tildó el como “el momento más feo de los Oscar”.

“Refuerza los estereotipos sobre los negros y me duele hasta la médula. Resuélvelo en otro lugar; no en el escenario”, comentó a The Hollywood Reporter Roger Ross Williams, un miembro afroamericano de la junta de gobernadores de la Academia, que confesó que estalló en lágrimas tras el incidente.

Tras celebrar el primer Oscar de su carrera –y ser aplaudido de manera unánime por los asistentes a la gala–, Will Smith cumplió con el protocolo de llegar a la sala de prensa, donde a los medios ya se les había advertido que a los ganadores sólo les realizaran preguntas alusivas a sus premios y su trabajo. Posteriormente, el actor acudió a la fiesta que organiza cada año la revista Vanity Fair y cantó y bailó eufórico Gettin’ jiggy wit it, su hit de 1997.

También a través de Twitter, la comediante Kathy Griffin alertó sobre las posibles implicancias de la bofetada para el mundo de los humoristas. “Déjenme decirles algo, es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un comediante. Ahora todos tenemos que preocuparnos por quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes y teatros de comedia”.