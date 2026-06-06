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    Crítica de discos y singles: Gianluca para la fiesta, Death Cab for Cutie para el amor y Ale y Jorge para escuchar

    Dos apuestas chilenas aparecen entre las novedades discográficas de esta semana: Gianluca observa la pista de baile mientras que Jorge González se une a la violista Alejandra Tapia para facturar una pieza de alta factura. Death Cab for Ctutie mantiene en alto el gusto por la fragilidad y la melancolía.

    Por 
    Felipe Retamal y Alejandro Tapia
    Crítica de discos y singles: Gianluca para la fiesta, Death Cab for Cutie para el amor y Ale y Jorge para escuchar

    *DIVA - Gianluca

    Una progresión de acordes de teclado que evoca el sonido del house, anticipa la entrada de la voz de Gianluca bañada en efecto. Alguna vez conocido como el “príncipe del trap chileno”, el hombre clave en la difusión inicial del sonido urbano regresa con DIVA, una canción animada que de alguna forma resume su acuosa definición estilística; desplazándose entre los linderos de la electrónica, el trap y el pop, es una composición pegajosa, con el beat machacante y muy presente en la mezcla, mientras los bajos transitan como su esqueleto armónico, delatando su clara vocación de pista de baile.

    El trabajo de producción, a cargo de LACUEVA, es el que diferencia los momentos de la canción. La letra no se va con rodeos y recurre a un tópico muy común, al perfilar a una chica empoderada de autoestima elevada, a partir de imágenes muy sencillas. No mucho más. “Ta bailando suave, suavecito/los mensajitos los deja en visto/es una diva/es tan rica, parece mentira”, canta Gianluca. Como adelanto de su nuevo álbum, este acercamiento a la electrónica cumple con lo que promete y en poco más de dos minutos entrega una canción para la fiesta (Felipe Retamal).

    *I Built You a Tower - Death Cab for Cutie

    “Te construí una torre en mi mente/un lugar que nadie más podría encontrar/porque necesitaba tenerte encerrada”, canta un urgente Ben Gibbard en uno de los dos temas que le dan nombre al nuevo disco de los Death Cab for Cutie tras cuatro años. Mientras se lamenta, una tormenta de guitarras saturadas aporta el subtexto musical. Una sensación inquietante y dolorosa, a tono con el eje del álbum. Para Gibbard no han sido días fáciles; su reciente divorcio, sumado al golpe de nostalgia que significó la gira de aniversario de Transatlanticism, trazaron un material cargado de imágenes, recuerdos dolorosos y maravillosos que prefiere encerrar. De ahí la idea de construir una torre.

    Ese es el relato que traza el disco; desde la apertura con la suave guitarra rasgueada de Full of Stars, en que se pone en la posición de un hablante que pide perdón, al ritmo machacante de Stone over water, en que reflexiona sobre como mantenerse en pie en la tormenta emocional, y la bella Trap Door, uno de los puntos altos, es una reflexión crítica sobre un amor perdido. Descarnado y vulnerable, es un gran regreso para los de Bellingham y marca su mejor material en años (Felipe Retamal).

    *Ale y Jorge - Alejandra Tapia y Jorge González

    Lo impredecible e inexplorado. Ese es parte del territorio en el que Jorge González se ha desenvuelto incluso desde los tiempos de La voz de los 80. A partir de ese hito, el músico chileno ha cultivado los más diversos estilos y géneros —del twist al ska, y del synth pop a la cumbia—, cosa de que cada disco sea y suene distinto al anterior. En su rica obra, la fórmula del éxito no se repite, muy por el contrario. Con apenas días de diferencia y con cero ambición comercial, González ha facturado dos nuevos álbumes aparentemente “opuestos” entre sí —en uno cultiva la electrónica y en el otro lo experimental—, pero que en realidad conversan bajo el mismo concepto: la lógica de construir algo pensando en el proceso creativo más que cualquier otra consideración.

    Cobijo, en dupla con Miguel Conejeros, y Ale y Jorge, con la violista Alejandra Tapia, cumplen esta premisa. No es casual que esos trabajos hayan sido elaborados en equipo. En Ale y Jorge la viola es la protagonista, enriquecida con el diseño sonoro de González. El álbum toma inspiración de las anticuecas de Violeta Parra e Igor Stravinski, y sus melodías son tan inquietantes como bellas. Una obra enorme (Alejandro Tapia).

    Más sobre:Jorge GonzálezAlejandra TapiaDeath Cab for CutieGianlucaMúsicaMúsica cultoLT Sábado

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