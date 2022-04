De los mareos de Agatha Christie al obituario real de Hércules Poirot: quince datos desconocidos de Muerte en el Nilo

Muerte en el Nilo, es una de las novelas de Agatha Christie que se ha llevado a la pantalla grande. La más reciente adaptación, está a cargo de Kenneth Branagh, con un elenco en que se incluyen nombres como Armie Hammer, Laetitia Wright y Gal Gadot. Tras su debut en las salas de cine locales, se apresta para su llegada al streaming en la plataforma Disney +, este 20 de abril.

La historia muestra al célebre detective Hércules Poirot (Branagh) en la resolución de un intrincado caso de asesinato a bordo del S.S. Karnak, un crucero de lujo que navega las exóticas aguas del Nilo. En el barco se traslada un grupo de carismáticos personajes de distintas edades, orígenes y clases sociales, convocados para celebrar una boda y vinculados de distintas maneras al crimen en cuestión.

A continuación una serie de datos y curiosidades sobre la película y el libro que la inspiró.

Photo by Rob Youngson. © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

1. Se trata de una segunda adaptación, 44 años después. La nueva película de Kenneth Branagh es la segunda producción cinematográfica de la novela “Muerte en el Nilo”. La primera versión es de 1978 y fue rodada en Egipto, con el debut del actor Peter Ustinov en el personaje de Hércules Poirot. El elenco estelar de aquella adaptación también incluye a las actrices Bette Davis y Mia Farrow.

2. Existe un malestar compartido entre Poirot y su autora. A propósito de barcos y asesinatos en altamar: la escritora Agatha Christie sufría de mareos cuando viajaba en barco…también Poirot.

3. Hubo participación familiar. En la realización de “Muerte en el Nilo” participaron dos familiares cercanos de Agatha Christie, su nieto Mathew Prichard y su bisnieto James Prichard. Ambos son miembros del acervo sucesorio de la célebre autora y responsables de proteger su legado.

4. Se trabajó rigurosamente en los rasgos de Poirot. El bigote de Poirot era tan importante que se le pidió a Agatha Christie que aprobara su aparición en la comedia de misterio de 1965 “The Alphabet Murders”, protagonizada por el actor Tony Randall como el detective.

5. La primera aparición de “Muerte en el Nilo” fue por radio. “Muerte en el Nilo” llegó a la radio en 1997, con una adaptación a cargo de BBC Radio que consolidó al legendario actor John Moffatt como la voz de Poirot.

6. La novela llegó al mundo gamer. “Muerte en el Nilo” no solo cuenta con dos adaptaciones cinematográficas y una para radio. En 2007 se lanzó un videojuego inspirado en la novela, dentro del género de juegos de objetos escondidos.

7. Christie eligió a los actores de sus producciones. Luego de ver a la actriz Joan Hickson en una versión teatral de “Muerte en el Nilo” en 1946, Christie le escribió una carta con la esperanza de que algún día interpretara al célebre personaje de Miss Marple. 38 años después, y durante seis años, la actriz dio vida a la entrañable anciana de St. Mary Mead en las adaptaciones de las obras de Christie por parte de la BBC.

8. La inspiración de Christie nació de un viaje. “Muerte en el Nilo” fue escrita después de que Agatha Christie regresara de un invierno en Egipto.

9. Agatha Christie expresó su opinión acerca de “Muerte en el Nilo”. En el prólogo de la novela, la escritora describió la historia como “uno de sus mejores” libros de viajes.

Photo by Rob Youngson. © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

10. La muerte de Poirot tuvo su espacio en The New York Times. El detective Hércules Poirot fue el primer -y hasta ahora único- personaje de ficción en contar con un obituario en la primera plana del diario The New York Times. El artículo se publicó en 1975, con motivo del lanzamiento de la novela “Curtain: Poirot’s Last Case”, en la que el célebre detective fallece.

11.Agatha Christie dejó una extensa obra. La prolífica carrera de la escritora se extendió a lo largo de cinco décadas, con 66 novelas de crímenes, 6 novelas no-detectivescas y 150 cuentos cortos.

12.Christie indagó como guionista. Christie, además, incursionó en el mundo del cine en 1962, con la escritura de un único guion basado en la novela de Charles Dickens “Bleak House”. La adaptación nunca llegó a la pantalla.

13.El debut en pantalla de Agatha Christie. La primera historia de Christie en adaptarse para la pantalla grande fue un cuento corto de la colección “The Mysterious Mr. Quin”, convertido en el film de 1928 “The Passing of Mr. Quinn”.

14.El debut en pantalla de las novelas de Christie. En cuanto a sus novelas, la primera en llegar al cine fue “The Secret Adversary”, adaptada en 1929 por una producción alemana bajo el título de “Die Abenteuer G.M.B.H.”

15.Agatha Christie contó con una vocación inagotable. Christie consideró jubilarse a los 75 años, pero sus libros se vendían tan bien que decidió seguir escribiendo durante al menos otros cinco años, y terminó haciéndolo hasta aproximadamente un año antes de fallecer a los 86 años.