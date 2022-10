El cantautor Jack Johnson retorna a Chile

Relajo, brisa veraniega, canción sostenidas en guitarra acústica, buena vibra. Si se pudiera resumir de modo veloz la carrera del cantautor Jack Johnson, mucho de esos conceptos estarían asociados a su imagen y a su obra. Vinculados a fuego con un cancionero que ya guarda éxitos desde hace al menos dos décadas, como Better together o Sitting, Waiting, Wishing.

Un recorrido que abrirá un próximo capítulo en Chile. El artista pasará por el país el próximo 13 de enero en el Movistar Arena, donde además exhibirá lo más granado de su último trabajo, Meet the moonlight, aparecido a fines de junio, y desde donde han asomado sencillos como One step shead, Meet the moonlight y Don’t look now.

“De alguna manera, las buenas canciones son como la buena ciencia, donde crean una cadena de pensamiento que simplemente conduce a más preguntas”, dice Johnson en un comunicado difundido por los organizadores de la cita capitalina.

“No siempre existe esa solución agradable y limpia sobre qué hacer a continuación si desea una relación perfecta o más tranquilidad; a veces es solo señalar todo lo que se interpone en el camino. Pero espero que la canción termine haciéndote sentir bien y te da el consuelo de saber que otras personas están pasando por las mismas dificultades”.

Para su vuelta a Santiago, hay preventa exclusiva clientes Banco de Chile desde el 25 de octubre al mediodía. Venta general desde el 27 de septiembre en Puntoticket.