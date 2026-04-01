Presidente de ISA, dueña de Interchile, por el histórico apagón de 2025: “Nos dejó una gran lección de resiliencia”

El presidente de la compañía colombiana ISA, que en Chile es dueña de Interchile, la empresa de transmisión eléctrica tras el masivo corte de luz que afectó desde Arica a Punta Arenas en febrero de 2025, Gabriel Melguizo Posada, hizo un detallado balance de la gestión de la firma el año pasado, en el último reporte anual de Interchile enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 31 de marzo.

En su presentación, el ejecutivo destacó el “sólido desempeño” obtenido, con una utilidad neta que en un principio se proyectó en US$ 7 millones, pero que posteriormente se duplicó hasta alcanzar los US$ 15,4 millones. Esto se debió a “mayores ingresos financieros derivados de excedentes de liquidez en la plataforma de energía en Chile”, detalló.

Sin embargo, el presidente de ISA reconoció que los resultados financieros se vieron impactados por el apagón vivido el 25 de febrero de 2025.

Frente a la emergencia, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) resolvió el 20 de febrero de 2026 sancionar a Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, así como a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Según la SEC, el apagón se originó por una falla en las instalaciones de la empresa Interchile, a la que se le aplicó una multa de 180 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) —equivalentes a $12.500 millones— por su responsabilidad en el origen del megaapagón y por intervenir sus instalaciones sin la correspondiente comunicación con el Coordinador Eléctrico.

Respecto a lo ocurrido, el directivo sostuvo: “El apagón nos dejó una gran lección: la resiliencia. Nuestra respuesta fue rigurosa y sustentada en estudios técnicos y normativos, reforzando protocolos y fortaleciendo la relación con autoridades y actores del sector”. A esto, añadió: “Este aprendizaje nos impulsa a liderar en América Latina el fortalecimiento y la confiabilidad de los sistemas eléctricos”.

También señaló que el apagón no significó que la compañía frenara su operación, sino todo lo contrario. “Hemos incrementado nuestra inversión en el país, proyectando un monto de entre US$ 2.600 y US$ 4.700 millones hasta 2040, lo que triplica nuestra apuesta de crecimiento”, explicó.

El presidente de ISA destacó: “Pese a este evento, avanzamos en importantes proyectos como la línea de transmisión Kimal-Lagunas, una importante obra para seguir reforzando el sistema eléctrico chileno. Se cumplieron varios hitos ambientales; por ejemplo, tras 16 meses de trabajo tramitamos el Estudio de Impacto Ambiental y obtuvimos la Resolución de Calificación Ambiental para el proyecto. Además, dimos continuidad a procesos de participación ciudadana temprana y formal en importantes comunidades, incluyendo una indígena, lo que refleja la calidad del trabajo realizado y fortalece nuestro vínculo con los territorios”.

Por otro lado, también indicó que “la confianza del sector financiero ha sido fundamental para avanzar en estos proyectos, reflejada en el respaldo de los bancos y en el cierre futuro del financiamiento verde de Kimal–Lagunas, previsto para el primer semestre de 2026″.

También explicó que pusieron en marcha en 2025 “un nuevo Centro de Control, concebido para responder a los desafíos del sector eléctrico mediante la modernización de la infraestructura y la incorporación de tecnologías avanzadas”.

“El diseño del centro integra factores humanos y herramientas de última generación, lo que permite una supervisión más eficiente de la red, la detección temprana de anomalías y la optimización en la toma de decisiones gracias a la visualización de datos en tiempo real y funciones de análisis avanzado”, concluyó.