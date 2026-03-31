Empresa de call center en quiebra y Tenpo se enfrentan por deuda de $ 77 millones

Callsouth, un call center de Santiago que prestaba servicios en Chile y el extranjero, atraviesa una crisis financiera tras ser declarada en quiebra el 3 de febrero de 2025. Ahora, la empresa inició una ofensiva legal contra Tenpo, filial del holding peruano Credicorp.

El 2 de febrero de 2026, el liquidador de Callsouth, Aldo Zegers Undurraga, demandó la liquidación forzosa de Tenpo Payments S.A. ante el 10° Juzgado Civil de Santiago. La disputa se originó por una factura impaga de $77.350.000 que venció en junio de 2025.

Aunque Callsouth notificó judicialmente a Tenpo en noviembre de 2025 para cobrar el dinero, la justicia certificó en enero de 2026 que la empresa no pagó ni reclamó el documento. Al quedar la deuda validada legalmente, el liquidador entregó al tribunal un vale vista por 100 UF para iniciar formalmente el proceso de quiebra contra la firma representada por Fernando Araya Remagni. Con esta acción, Callsouth busca asegurar el pago del capital, intereses y los gastos del juicio.

Tenpo explicó a Pulso: “Respecto a la demanda presentada por CallSouth, Tenpo rechaza categóricamente sus fundamentos. La compañía aclara que la retención de pago de las facturas se debe estrictamente al incumplimiento de CallSouth en el pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores”.

“Ante esta irregularidad, Tenpo ejerció su deber legal de retener dichos fondos para garantizar que estos recursos se destinen exclusivamente a regularizar las deudas laborales que el proveedor mantenía con su personal”, añadió.

Insolvencia

En su solicitud, Callsouth atribuyó su insolvencia a tres factores principales: el aumento de los costos tras la pandemia, el impacto de la Ley de 40 horas (que redujo la jornada laboral sin mejorar la productividad) y una caída sostenida en las ventas.

Esta crisis provocó deudas con sus trabajadores desde 2022 y un sobreendeudamiento con la banca. Según la empresa, los créditos solicitados para enfrentar el COVID-19 se volvieron impagables debido a su grave situación financiera.

“Pese a los intentos de la empresa deudora para lograr solvencia economica, la situación se ha ido agravando, de tal manera que la unica alternativa de mi representado es iniciar un procedimiento de liquidación voluntaria para propender al pago de sus obligaciones con los acreedores”, consignó su presentación.