Justicia confirma condena a Walmart Chile por bullying laboral contra trabajadora venezolana

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el pasado jueves desestimar el recurso de nulidad que interpuso Walmart Chile para intentar revocar la sentencia del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que acogió la denuncia de una extrabajadora de Walmart, matriz de Lider, por sufrir bullying en el local de Central Mayorista de Pudahuel.

El caso tiene su origen el 7 de diciembre de 2024, cuando la titulada de administración de empresas, Leynis Serrano Muñoz (39) -de nacionalidad venezolana-, interpuso una denuncia de tutela por “vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, cobro de prestaciones laborales, enfermedad profesional y daño moral y en subsidio como autodespido”.

Frente a ello, en julio de 2025 el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la denuncia y ordenó a la empresa a pagar más de $17 millones a la afectada.

En detalle, la jueza Yelica Montenegro Galli, instruyó a la empresa de capitales estadounidenses a pagar “$4.824.978 por indemnización contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo; $804.163 por indemnización sustitutiva del aviso previo; $4.020.815 por indemnización por años de servicios más el recargo del 50% de recargo equivalente a $2.010.407″, se lee en el fallo.

De la misma forma y “dado que la demandada ha incurrido en incumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo, deberá pagar la suma de $5.000.000 por concepto de daño moral; $536.108 por feriado legal y $300.220 por feriado proporcional”. En suma, el total corresponde a $17.496.691, más reajustes e intereses.

Sin embargo, el 12 de agosto del año pasado la empresa interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones. Este fue patrocinado por la abogada Lorenna Caridi. En el escrito, Walmart Chile sostuvo que el tribunal de primera instancia no analizó toda la prueba rendida.

Asimismo, sostuvo que el tribunal incurrió en una errónea aplicación del artículo 184 del Código del Trabajo. Todo esto habría llevado al Juzgado a “imponer una sanción que no corresponde al régimen legal de la tutela laboral”, según el recurso de Walmart.

“El tribunal omitió valorar adecuadamente el Informe de Investigación Interna, las declaraciones de las testigos Leidi Calderón y Camila Hermosilla, así como la documentación que acredita las medidas preventivas de separación de turnos, prohibición de contacto y las cartas de amonestación aplicadas”, consignó el escrito.

Aún así, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso el 16 de marzo de este año y se instruyó a la empresa a pagar las costas del juicio.

“Se incurre en una impropiedad al formular la causal de nulidad puesto que no se precisan cuáles son los hechos o conclusiones fácticas respecto de las cuales se reclama una errada calificación jurídica”, se lee en el reciente fallo del tribunal de alzada capitalino.

Ante esto, a la empresa le restaba solo una instancia más: la Corte Suprema, para lo cual tenía plazo máximo hasta el 2 de abril, lo que no finalmente ocurrió.

Para el abogado de Serrano, Pedro Peña, esto ya configura un “caso de éxito” dado que dos instancias ya han respaldado a la denunciante: “El recurso en unificación te pide dos casos similares que se hayan fallado distintos, entonces buscar un caso como este para pedir que se falle de otra manera es muy difícil para Walmart”, aseveró.

Walmart Chile declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

Antecedentes

La denunciante se desempeñaba en un cargo administrativo denominado como control de tienda en el local Central Mayorista de Pudahuel cuando a fines de 2023 la salida con licencia de su jefatura trajo consigo “un cambio significativo en el entorno laboral”.

Es en ese contexto que cuatro compañeras “se aprovecharon de la situación para realizar un constante acoso y abuso en contra de la demandante”, según se lee en el documento de la denuncia.

“El acoso va desde constantes burlas por su discapacidad en la mano derecha hasta el cambio deliberado de documentos, cambios de horarios sin previo aviso, insultos verbales, persecución mediante las cámaras de seguridad de la empresa, sobrecarga de trabajo y maltrato verbal”, se lee en la denuncia.

Ante esto, Serrano acudió al departamento de Recursos Humanos en varias ocasiones sin obtener respuesta. Contactada por Pulso, la afectada aseguró que desde Walmart le solicitaban pruebas físicas luego de haber notificado experimentar “bullying” por parte de estas cuatro compañeras de trabajo con las cuales ostentaban el mismo cargo laboral en ese momento.

“Ellos no me prestaban atención, decían que era mentira, que yo tenía que buscar pruebas físicas. Cuando yo encontré las pruebas ya había pasado mas de un año, o sea yo ya estaba afectada psicológicamente incluso recibiendo tratamiento por la Mutual por ansiedad y para poder dormir”, comentó a este diario la denunciante.

Tras recopilar evidencias, Serrano acudió al Comité de Ética de la empresa desde donde también respaldaron el diagnóstico de acoso laboral determinado por la Mutual de Seguridad, pero aún así no tomaron las medidas, acusó.

“Me decían ‘lo vamos a ver’ y yo lo único que hacía era llorar, yo ya no quería volver. Entonces cuando me tuve que reincorporar quedamos en el mismo turno, y el bullying era peor porque me decían sapa, chismosa, que conté lo que estaba pasando; me trataron peor. De hecho después me enteré de que me molestaban también porque yo era extranjera”, aseguró.

Frente a ello se autodespidió, esto de acuerdo con lo estipulado en el artículo 489 del Código del Trabajo, según señala el documento de la denuncia.