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    “Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas

    La Administradora de Fondos de Pensiones inició una ofensiva legal contra cinco exagentes por estafas y fraude informático tras detectar la creación de más de 1.100 cuentas de ahorro ficticias. Estas maniobras, diseñadas para el cobro indebido de comisiones y bonos, generaron un perjuicio patrimonial a la administradora cercano a los $145 millones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Santiago, 16 de octubre 2025. Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    AFP Capital -filial de Sura- inició una ofensiva legal contra cinco exagentes de ventas tras identificar una serie de prácticas irregulares que alteraron los sistemas internos de cómputo de remuneraciones.

    La primera acción judicial, presentada el 30 de julio de 2025 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a la existencia de un esquema diseñado para inducir a error a la compañía y obtener pagos improcedentes.

    La querella, patrocinada por el abogado Carlos Cortés, detalla que el exejecutivo Rodrigo Palma Moya habría articulado un mecanismo para vulnerar los controles de asignación de bonos.

    Según los antecedentes de la investigación, el querellado realizaba maniobras consistentes en el egreso y posterior reingreso de afiliados de su cartera una vez cumplidos los plazos de permanencia. Esta acción permitía reiniciar artificialmente los cronogramas de beneficios, activando nuevos pagos por conceptos de bonos mensuales que no correspondían a la realidad comercial.

    La anomalía fue detectada por los órganos de control de AFP Capital durante una revisión de los registros de traspasos, ingresos y egresos. El análisis técnico permitió identificar que, entre los años 2020 y 2025, se registraron al menos 480 movimientos irregulares vinculados a 163 clientes bajo la gestión del excolaborador, lo que resultó en un perjuicio patrimonial directo para la AFP estimado en $40.389.600 por de asignaciones variables.

    El 24 de marzo de 2026, AFP Capital interpuso cuatro querellas criminales contra cuatro de sus ex agentes de ventas, denunciando un esquema de fraude similar a casos detectados previamente. Una de estas acciones legales se dirige contra Óscar Bembin Potenza.

    En su presentación, la administradora explicó que, de acuerdo con el Decreto Ley N°3.500, las AFP están autorizadas para ofrecer cuentas de ahorro voluntario, tales como el Ahorro Previsional Voluntario (APV) y la Cuenta de Ahorro Voluntario o “Cuenta 2”.

    Estos productos son comercializados a través de Agentes Profesionales de Ventas, una labor que se encuentra estrictamente regulada por la Superintendencia de Pensiones. Respecto al querellado, Oscar Francisco Bembin Potenza ingresó a trabajar en AFP Capital el 1 de diciembre de 2009 en el área de ventas de APV, para luego pasar a desempeñarse como Agente Profesional de Ventas a partir del 1 de mayo de 2010.

    La investigación interna de AFP Capital, encabezada por la Subgerente de Cumplimiento, Valeria Cofré Sepúlveda, y el Jefe de Lavado de Activos y Ética, Ricardo Concha Méndez, reveló un fraude sistemático operado por el imputado. Según el informe, entre enero de 2024 y julio de 2025, el exempleado suscribió de manera dolosa 199 cuentas de ahorro previsional voluntario inexistentes o adulteradas, lo que generó un perjuicio económico a la administradora de $43.946.317.

    El método utilizado consistía en falsificar formularios de “Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario”. En estos documentos, supuestos clientes se comprometían a ahorrar grandes sumas de dinero de forma mensual e indefinida, bajo la premisa de mejorar sus pensiones o compensar lagunas previsionales mediante la asesoría del querellado. Sin embargo, estos compromisos de ahorro eran ficticios y formaban parte de un engaño diseñado para defraudar a la compañía.

    Más querellas

    AFP Capital también interpuso una querella por el delito de estafa contra Luis Delgado Arce, con domicilio en Valparaíso. El querellado inició su trayectoria en la administradora el 7 de enero de 2000 como agente de ventas en la oficina de calle Miraflores, en Santiago, para luego pasar a desempeñarse como Agente Profesional de Ventas a partir de mayo de 2008.

    En este cargo, Delgado actuaba como representante comercial encargado de la intermediación y venta de productos voluntarios. Su esquema de remuneración consistía en un sueldo fijo y una parte variable, compuesta principalmente por comisiones asociadas a la suscripción de planes de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y Cuentas de Ahorro Voluntario (Cuenta 2).

    Sin embargo, una investigación interna de la compañía reveló que, entre enero de 2024 y julio de 2025, el imputado gestionó de manera dolosa 219 cuentas de ahorro inexistentes o adulteradas. Estas maniobras fraudulentas tenían como fin el cobro indebido de comisiones, lo que resultó en un perjuicio económico para AFP Capital que asciende a $11.274.825.

    Talagante

    AFP Capital extendió su ofensiva legal contra Giovanna Sánchez Sáez, interponiendo una querella por el presunto delito de estafa bajo un esquema idéntico al de los casos anteriores. En el escrito, la administradora detalló que los Agentes Profesionales de Ventas reciben una comisión variable por cada suscripción de planes de Ahorro Previsional Voluntario (APV) o Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2). Dicha comisión se calcula según el monto o porcentaje de ahorro pactado con el afiliado y constituye una parte fundamental de la remuneración del agente.

    Respecto a su trayectoria, la querellada ingresó a la compañía el 14 de diciembre de 2004 como agente de ventas en la oficina de calle Miraflores, en Santiago, ascendiendo al cargo de Agente Profesional de Ventas el 1 de marzo de 2009.

    Sin embargo, un peritaje interno concluyó que, entre enero de 2024 y julio de 2025, la imputada gestionó de manera dolosa 161 cuentas de ahorro inexistentes o adulteradas. Estas maniobras fraudulentas, orientadas a obtener comisiones indebidas, provocaron un perjuicio económico a la administradora que asciende a $35.534.272.

    AFP Capital presentó una quinta querella por estafa, esta vez contra Alejandro Inostroza Caroca, domiciliado en Ñuñoa.

    Según la administradora, entre enero de 2024 y julio de 2025, el imputado creó de forma fraudulenta 144 cuentas de ahorro voluntario falsas o adulteradas. Esta maniobra provocó un perjuicio económico a la empresa de $14.577.409.

    El engaño consistía en falsificar formularios donde supuestos clientes se comprometían a ahorrar grandes sumas mensuales para mejorar sus pensiones, todo bajo una asesoría ficticia del querellado. Estas operaciones eran, en realidad, montajes diseñados por Inostroza para defraudar a la compañía y obtener beneficios indebidos.

    AFP Capital explicó a Pulso que: “realiza de manera permanente revisiones a sus estándares internos, controles y procesos, y en ese contexto detectó una situación acotada vinculada a lo que considera son malas prácticas comerciales de parte de un grupo específico de trabajadores de la compañía. De acuerdo con la evaluación realizada por Fiscalía y por sus asesores legales externos, estos hechos podrían configurar el delito de estafa, razón por la cual se ejercieron las acciones legales correspondientes y se está colaborando plenamente con las autoridades”.

    “Es importante precisar que esta situación no dice relación con los fondos de pensiones administrados por AFP Capital y, por tanto, no existe perjuicio alguno para los ahorros previsionales de nuestros afiliados. Se trata de hechos acotados al patrimonio de la administradora, respecto de los cuales la compañía ha adoptado las medidas necesarias para resguardar sus intereses y seguir fortaleciendo sus mecanismos de control”, concluyó.

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