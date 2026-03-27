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    Fiscalía solicita formalizar al exdiputado Joaquín Lavín León por fraude al Fisco

    La audiencia quedó fijada para el próximo 4 de mayo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El requerimiento, fue solicitado por la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    Leonardo Cárdenas

    Este viernes la Fiscalía Metropolitana Oriente concretó el ingreso de la solicitud de formalización en contra del ahora exdiputado, Joaquín Lavín León (exUDI). En el escrito presentado por la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, expone que al exparlamentario se le imputarán los delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

    Ante dicho requerimiento, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 4 de mayo a las 9.00 horas la audiencia en la que el Ministerio Público le comunicará las imputación y solicitará las medidas cautelares en contra del también cónyuge de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

    La solicitud del Ministerio Público se da luego de que la Corte Suprema ratificara y acogiera la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía dado la calidad de parlamentario que tenía Lavín León. En esa ocasión, el mismo Ministerio Público había expuesto los delitos y hechos por los cuales buscaba formalizar al exdiputado.

    Al igual que el exUDI, la Fiscalía también pidió formalizar a Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Lavín León; a Felipe Vázquez, empresario informático y Juan Silva, también empresario involucrado en la causa. Domínguez, al igual que al exdiputado, se le formalizará por fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho agravado y delitos tributarios. Mientras que ha ambos imputados se les imputarán fraude y delitos tributarios.

    En esta causa, también son querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE), así como también la Municipalidad de Maipú. Ambas reparticiones públicas, al igual que la Fiscalía, también habían pedido el desafuero de Lavín León.

    En desarrollo...

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